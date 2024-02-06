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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خلال أيام| الذهب عيار 21 يواصل التراجع.. ونصيحة للحفاظ على المدخرات

صدى البلد

شعر المواطنون ببارقة أمل عقب هبوط سعر الذهب بحوالي 550 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في السوق المصري، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3400 جنيها للجرام.

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استقرار أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، استقرارا بجميع الأعيرة ببداية تعاملات اليوم بالصاغة، عقب انخفاض سعر المعدن الأصفر، أمس، ليتراجع عيار 21 لأدنى مستوى له منذ عدة أسابيع، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه.

استقرار أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً بشكل كبير مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في شهرين، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكي، يأتي هذا بعد تقرير الوظائف القوي خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى تصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي. 

أونصة

وسجل السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي أدنى مستوى في أسبوع خلال جلسة أمس الاثنين عند المستوى 2021 دولار للأونصة، لتنخفض بنسبة 0.8% عن سعر الافتتاح عند 2039 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2023 دولار للأونصة.

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أسباب تراجع سعر الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أسباب تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، قائلًا: إن انخفاض أسعار الذهب أمر طبيعي؛ لأن الزيادات التي وصلت لـ4300 جنيه غير مبررة وغير عادلة، معلقا بأن السعر العادل للذهب 2800 و2900 جنيه لعيار 21.

وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، في تصريحات تليفزيونية، أن سعر الذهب سينخفض الفترة المقبلة من 200 لـ300 جنيه في الجرام الواحد، وقرب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي مؤشر جيد لاستقرار أسعار صناعة الذهب.

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تفاصيل تراجع سعر الذهب

كشف وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل تراجع سعر الذهب عيار 21 لـ2900 جنيه.

تراجع سعر الذهب

وأضاف واصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض سعر الذهب الأسبوع الجاري؛ بسبب الإعلان عن توريد كميات كبيرة من الدولار بسبب الاستثمارات بمشروع رأس الحكمة، ورفع سعر الفائدة بالبنوك، وخفض الأسعار في البورصات العالمية.

وأوضح أن الحروب تؤثر في أسعار الذهب كثيرًا، بجانب الأزمات الاقتصادية مثل نقص الدولار والتضارب في البورصات، مشيرًا إلى أن سعر الذهب انخفض 700 جنيها بعد تخطيه الـ4 آلاف، معلقا: الاستثمار في الذهب يحتاج النفس الطويل.

ووجهه بضرورة وضع المدخرات في مشغولات ذهبية للحفاظ على القيمة المالية، مختتما: "سعر الذهب العادي يكون 3200 جنيه".

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أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3830 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3400 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2914 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2233 جنيها.

جنيه ذهب

بالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 27200 جنيه.

أما عن سعر أوقية الذهب فسجلت 2023 دولارًا.

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