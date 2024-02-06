نتمنى طرح شهادات بعائد 30%.. التموين توجه رسالة للمواطنين بشأن الذهب| فيديو

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن أسعار الذهب ليست واقعية.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك مؤشرات إيجابية بشأن أسعار الذهب، مع تراجع سعر الدولار"، وقال: "لا أنصح المواطنين بشراء الذهب؛ لأننا سنشهد انخفاضات كبيرة.. محدش يشتري ذهب .. الأسعار هتنزل تانى".

وأوضح أنه: "مع تراجع سعر الدولار؛ سنشهد انخفاضات في سعر الذهب"، موضحا: "سنشهد انخفاضا جديدا للدولار خلال الفترة المقبلة، وأتمنى طرح شهادة بعائد 30%، وسيكون تأثيرها إيجابي على السوق المصري".

وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،: إلى أن طرح شهادات بنكية بعائد 30%؛ لأنها سيكون ضربة للسوق السوداء.