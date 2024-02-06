عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتمنى طرح شهادات بعائد 30%.. التموين توجه رسالة للمواطنين بشأن الذهب| فيديو

الذهب
الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن أسعار الذهب ليست واقعية.

txt

الجنيه الذهب بـ 28030 جنيه .. تعرف عيار 21 وصل كام

txt

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك مؤشرات إيجابية بشأن أسعار الذهب، مع تراجع سعر الدولار"، وقال: "لا أنصح المواطنين بشراء الذهب؛ لأننا سنشهد انخفاضات كبيرة.. محدش يشتري ذهب .. الأسعار هتنزل تانى".

وأوضح أنه: "مع تراجع سعر الدولار؛ سنشهد انخفاضات في سعر الذهب"، موضحا: "سنشهد انخفاضا جديدا للدولار خلال الفترة المقبلة، وأتمنى طرح شهادة بعائد 30%، وسيكون تأثيرها إيجابي على السوق المصري".

وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،: إلى أن طرح شهادات بنكية بعائد 30%؛ لأنها سيكون ضربة للسوق السوداء.

الذهب الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين الإعلامي أحمد موسى أسعار الذهب أسعار الذهب برنامج على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

بشأن الزنفلي.. أحمد حسن يكشف مفأجاة من ودية سموحة والأهلي

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

ترشيحاتنا

صيام 27 رجب الأربعاء أم الخميس؟.. اغتنمه ولا تحرم نفسك من 8 أرزاق

نتمنى طرح شهادات بعائد 30%.. التموين توجه رسالة للمواطنين بشأن الذهب| فيديو

500 ألف جنيه.. مفاجأة غير سارة لتجار الذهب في الصاغة

ضياء السيد: مروان النايب نشط وطموح وأتوقع نجاحه مع الأهلي

جسر ثقافي يربط الشرق بالغرب.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعزز التواصل بين الحضارات

أخبار التكنولوجيا| خطأ قاتل يدمر البطارية.. تحذير لجميع مستخدمي آيفون.. وأفضل موبايل Oppo Reno في السوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجنون الكبير قوي| سبب دخول علاء مرسي المستشفى.. وكيفية الوقاية من مرضه

طلع مقطوع.. عريس هندي يتغيب عن زفافه بسبب الحذاء

بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

الحل من السما.. اكتشاف كوكب جديد صالح للسكن| متى سننتقل إليه؟

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ