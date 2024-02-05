انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن المستهلك المصري أصبحت تحكمه مخاوف، ما بين الشراء خلال الفترة الحالية، وما بين البيع خوفا أن ينخفض السعر.

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري"، عبر فضائية “المحور”، أن عيار 21 وصل إلى 3200 جنيه، في حين أنه كان خلال الأسبوع الماضي 3800 جنيه، مؤكدا أنه لا نستطيع الحكم على الأسعار خلال الفترة الحالية نتيجة التذبذب في الأسعار.

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه تحكمنا عمليات العرض والطلب لتحديد سعر الذهب، بعيدا عن سعر الدولار، مؤكدا أن زيادة الإقبال على الذهب خلال الفترة الماضية، هي من ساهمت في ارتفاع الأسعار.

أكثر من 28 ألف جنيه

وأشار هاني ميلاد إلى أن الجنيه الذهب تراجع ووصل إلى 25500 جنيه، في حين أنه كان أكثر من 28 ألف جنيه، خلال الفترة الماضية.