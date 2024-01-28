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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار وموعد الاستقرار

الذهب
الذهب

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، أن الطلب على شراء الذهب خلال هذه الفترة مرتفع، وأن الشعبة لا تنصح المواطنين بالشراء أو عدم الشراء.

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وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كل مواطن  حر في قراره لأن هذا قرار شخصي، وأن الشعبة ليس لديها أي نصائح للمواطنين.


وأشار إلى أن الشعبة كانت تنصح عندما كان سعر الذهب بـ 2000 جنيه، ولكن الآن هناك أشياء متغيرة، وأن ما يتحدث عن أن سعر الذهب بـ 30 ألف جنيه، فهناك عرض له، وهناك من يقوم بالشراء.


ورد على سؤال متى يستقر سوق الذهب، وقال إنه يتمنى ذلك في أسرع وقت، ويتم معاقبة من يلعب في الأسعار، ويتم القضاء على الشائعات.


وكشف أن حالة عدم الاستقرار تجعل بعض أصحاب محلات الذهب، بعدم البيع وذلك بسبب عدم تحديد سعر ثابت، وأن هناك مضاربات في سوق الذهب وكل ساعة بسعر.

 


 

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