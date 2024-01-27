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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يطالب بمواجهة شائعات صفحات التواصل الاجتماعي حول أسعار الذهب

صدى البلد

أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن تأكيد خبراء صناعة الذهب بأن الأسعار الحالية مبالغ بها ولا تعكس القيمة الحقيقة ‏لوحدة الذهب وأن تدافع المواطنين بشكل غير مبرر لشراء الذهب في الآونة الأخيرة انسياقا وراء ‏الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى وصول سعر الذهب إلى أرقام قياسية يتطلب من الحكومة ومختلف وسائل الإعلام توعية المواطنين لتحقيق الاستقرار فى سوق الذهب.


وأشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بتأكيد خبراء صناعة الذهب بأن إقبال الجمهور على الشراء دون وعى استثماري وتحذيرهم للمواطنين من الشراء بهذه الأسعار لأن السعر الحالي مغالى ومبالغ فيه بزيادة مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة المزايدات على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وصول سعر الذهب إلى مستويات أعلى من ‏الحالية.


وتساءل النائب سيد حنفى طه قائلاً : لماذا تترك الحكومة صفحات التواصل الاجتماعي فى ترويج الشائعات حوّل أسعار الذهب مما يجعل هناك ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار الذهب وتضر بالاقتصاد الوطنى ؟ ولماذا لأيكون للحكومة دورها فى تحديد الأسعار الحقيقية للذهب ؟


وطالب النائب سيد حنفى طه بوضع ضوابط واضحة ومحددة لكل مايتعلق بملف الأسعار لجميع السلع والمنتجات وفى مقدمتها الذهب حتى لا يتجه التجار إلى رفع أسعار السلع بسبب ما يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الإجتماعى مؤكداً على ضرورة أن يكون للحكومة دورها تجاه هذه الملفات المهمة

الذهب صناعة الذهب سيد حنفى طه سوق الذهب

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