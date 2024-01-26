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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تعلن مفاجأة.. وعيار21 يسجل رقم جديد اليوم الجمعة|فيديو

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

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انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

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صدمة جديدة لتجار الذهب في السوق.. تفاصيل

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب الحالية مبالغ فيها، وهذا بسبب تدافع المواطنين على شراء الذهب في الفترة الأخيرة، وأن الشعبة أصدرت بيان تحذر المواطنين من عمليات الشراء الكثيرة، خلال هذه الفترة، ويتم توضيح الحقائق للمواطنين.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البعض على صفحات السوشيال ميديا ينشر أشياء غريبة تجعل المواطنين تشتري الذهب من أجل التخزين ويحدث مشكلات بالأسواق.

ولفت رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات،  إلى أن المواطن يقع في خطر وهو الشراء بأغلى الأسعار، وأن الطلب على الذهب أكبر بكثير عن المعروض، وأن ما يحدث حاليًا ليس استثمار، ولكن هناك عمل شح من الذهب بالسوق، ولذلك على المواطنين الانتظار وعدم الشراء خلال هذه الفترة.

وأصدرت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بيانا رسميا تحذر فية المواطنين من شراء الذهب فى الوقت الحالى .

وتابعت الشعبة أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقة، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب.

الشعبة تحذر المواطنين  

 

وناشدت الشعبة المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق .

وحذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.

 

كما قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

سجل سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4406 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3855 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3304 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 30840 جنيه.

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