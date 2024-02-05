الذهب يسابق الدولار في الهبوط .. أحمد موسى يزف بشرى سارة للمصريين

أعلن أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على صدى البلد عن استمرار هبوط الذهب والدولار لليوم الثاني على التوالي .

وكتب موسى من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خبر مفرح والله .. الدهب يسابق الدولار في الهبوط الكبير .. الدهب يخسر ٨٠٠ جنيه أمس واليوم .. ويتوقع هبوطه إلى ٢٩٠٠ جنيه بدلا من ٣٢٥٠جنيها …لعله خير باذن الله ".

كشف الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أسباب تراجع وانهيار الدولار في السوق السوداء.



وقال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "انخفاض سعر الدولار كان بسبب وجود أنباء وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا إلى أن الفجوة التي حدثت كانت بسبب المضاربة.