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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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700 جنيه في الجرام..شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن عيار 21..فيديو

الذهب
الذهب

تحدث الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسعار الذهب.

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وقال وصفي واصف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "سعر جرام الذهب عيار 21 كان قد وصل إلى 4100 جنيه، لكنه سجل منذ بداية الأسبوع وحتى الآن 3400 جنيها، بانخفاض يصل إلى 700 جنيها في الجرام الواحد".

وأضاف: "سعر الذهب حاليا هو سعر طبيعي ومترجم على سعر الدولار في السوق الموازية"، لافتا: "انخفاض سعر الذهب الأسبوع الجاري؛ بسبب الإعلان عن توريد كميات كبيرة من الدولار بسبب الاستثمارات بمشروع رأس الحكمة، ورفع سعر الفائدة بالبنوك، وخفض الأسعار في البورصات العالمية".

ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "الاستثمار في الذهب يحتاج النفس الطويل"، موجها بضرورة وضع المدخرات في مشغولات ذهبية للحفاظ على القيمة المالية.

وأوضح أن سعر الذهب العادي يكون 3200 جنيه، وهناك عوامل متعددة تتحكم في سعر الذهب وتؤثر عليه منها سعر البورصات العالمية، والحالة السياسية والأزمات الاقتصادية والحروب.

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