أستاذ اقتصاد للمقبلين على شراء الذهب: انتظروا مزيدا من الانخفاض

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن اسعار الذهب تتجه نحو الارتفاع، وقد يحدث بعض التقلبات فى سعر الذهب لكن الاتجاه العام فى ٢٠٢٤ هو الارتفاع.

وأضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الانخفاض في اسعار الذهب في الوقت الحالي ما هو إلا فترة تصحيح للسوق، و لن يستقر الذهب محلياً الا مع استقرار سعر صرف الدولار.

ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أهمية تنوع المدخرات، ويجب أن يكون الذهب جزءا منها، فهو الملاذ الآمن ومن افضل خيارات الادخار للحفاظ على الأموال من اخطار التضخم، ناصحا المدخرين بالانتظار لمزيد من انخفاض أسعار الذهب ليقوموا بشرائه، موضحا أن الاسعار ستتجه للانخفاض خلال الفترة القادمة و من ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى.

و أشار الإدريسي، إلى أن أسعار الذهب عالمياً سوف ترتفع بنحو ٦٪؜ و يتبعها ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اضعاف هذا الرقم بسبب زيادة الطلب، التحوط من المخاطر، مواجهة التضخم، الصراعات الجيوسياسية، و تراجع سعر الصرف للجنيه.