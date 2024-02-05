بعد القبض علي امبراطور الذهب ..ضبط 8 أشخاص لحيازتهم سبائك ذهب وفضة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص من بينهم إثنين شركاء فى محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر ، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية مختلفة الأحجام وزنت 5,570 كيلو جرام غير مدموغين .

وإعترفوا بإستلامهم المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة الأقصر لتسليمها لآخر صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة .

وباستدعاء الأخير قرر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين الشريك فى محلات تجارة الذهب وقيامه بدفع 8 مليون جنيه مقابل المضبوطات وأنكر معرفته بمصدرها.

بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تم ضبط الشخص مصدر المضبوطات ، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع المضبوطات ، وقرر بقيامه بشـراء السبائك من شخصين مقيمين بمحافظة أسوان تم ضبطهما ، وبحوزتهما مبلغ مالى وعدد من القطع الذهبية .

وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتجميع الذهب والفضة من منقبى الجبال وسبكها بمعرفتهما، كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.