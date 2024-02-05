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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط جميع الأعيرة.. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتشير أسعار الذهب الآن إلي هبوط جميع الأعيرة.

سعر الذهب الآن في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.

 

الذهب 

سعر الذهب اليوم مصر

الذهب عيار 24

عيار 24
4000 جنيه للبيع
3885.75 جنيه للشراء

الذهب عيار 22

عيار 22

3666.75 جنيه للبيع
3562 جنيه للشراء

الذهب عيار 21

عيار 21
3500 جنيه للبيع
3400 جنيه للشراء

الذهب عيار 18
عيار 18
3000 جنيه للبيع
2914.25 جنيه للشراء

الذهب عيار 14
عيار 14
2333.25 جنيه للبيع
2266.75 جنيه للشراء

الذهب عيار 12
عيار 12
2000
بيع
1942.75
شراء

الذهب عيار 9
عيار 9
1500
بيع
1457.25
شراء

جنيه ذهب

جنيه ذهب
28000
بيع
27200
شراء

أونصة

أونصة
2019 $
بيع
2018 $
شراء

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

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