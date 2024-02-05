الجنيه الذهب بـ 28030 جنيه .. تعرف عيار 21 وصل كام

رصدت عدسة موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، حيث انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كل محال الصاغة.

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2020 دولار للأوقية وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة.

وقال هاني ماجد ، أحد تجار الذهب: إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الفترة السابقة بسبب التوتر الموجود بالمنطقة، ومنذ اول الأمس انخفض جرام الذهب في حدود 750 جنيه حتى الآن .

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلي 4000 جنيهاً وعيار 21 وصل سعره لـ 3500 جنيها، وعيار 18 إلى 2960 جنيهًا والجنيه الذهب 28030 جنيها.

وأشار ماجد إلى أن حركة البيع والشراء شبه متوقفة في الوقت الحالي مقارنة بالأوقات السابقة سواء كانت سبائك أو جنيهات ذهبية أو مشغولات ذهب بسبب الارتفاعات المتتالية ثم الانخفاض المفاجئ .

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