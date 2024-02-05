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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حسبة برمة| الهلال السعودي يسعى لخطف صلاح من الاتحاد.. وتوتنهام يزاحم ليفربول على الفوز بالبديل البرازيلي

صدى البلد

انتشرت تقارير خلال الفترة الماضية، بشأن احتمالية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وضع الفريق في مأزق، في ظل رحيل المدرب يورجن كلوب أيضا، لتبدأ إدارة الريدز في البحث عن البديل المناسب لجناح ليفربول.

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خسارتان في ضربة واحدة

تحت عنوان «خسارتان في ضربة واحدة»، صدرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، بشأن بديل محمد صلاح في ليفربول، في ظل الاهتمام الكبير من قبل أندية الدوري السعودي للظفر بخدماته.

محمد صلاح 

وزادت تكهنات احتمالية رحيل النجم المصري بكثرة، خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب إعلان يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم الجاري، ما يفتح الباب لفكرة مغادرة «مو» مع مدربه، الذي اتاح له فرصة التألق.

صلاح وكلوب

وذكرت الصحيفة البريطانية، إن إدارة ليفربول كانت تضع على رادارها الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ورفائيل لياو، لاعب ميلان، ضمن البدلاء المحتملين لتعويض رحيل صلاح.

مبابي
رفائيل لياو

وباتت فكرة تعاقد ليفربول مع مبابي صعبة للغاية، وسط عديد التقارير التي تشير لقرب انتقاله إلى ريال مدريد، الصيف المقبل، وفي المقابل سيعوضه باريس سان جيرمان، بضم لياو من ميلان، وعليه فسيخسر بذلك ليفربول اثنين من البدلاء المحتملين لرحيل محمد صلاح، في ضربة واحدة.

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الهلال يزاحم اتحاد جدة للفوز بـ صلاح

في حال استقر ليفربول على بيع محمد صلاح، خلال الميركاتو المقبل، سيحصل على مقابل مالي كبير، على أثره سيوقع النادي مع بديل يشغل مكان النجم المصري.

صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن تأهب نادي الهلال السعودي، للدخول في صفقة ضم النجم المصري، ومناطحة اتحاد جدة للظفر بخدماته.

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البديل المحتمل للفرعون المصري في الريدز

تسعى ادارة نادي ليفربول الانجليزي، للعثور على بديل للاعب المصري محمد صلاح، تحسبا لرحيل اللاعب المحتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

انسو فاتي

واكدت شبكه ليفربول ايكو البريطانية، أن النادي مهتم بثنائي نادي برشلونة انسو فاتي ورافيينا، ليكون احدهما بديلا لمحمد صلاح في مركز الجناح الايمن، خاصة أن رافيينا من الاسماء المهددة بالرحيل عن نادي برشلونة مع نهاية الموسم الحالي، نتيجة الازمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق الكتالوني.

رافيينا

ويعد موقف انسو فاتي غامضا، نظرا لتألقه، وانه يلعب خلال الموسم الحالي معارا لفريق برايتون، لكن تراجع مستواه في الآونة الأخيرة بسبب الاصابة التي تعرض لها.

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توتنهام يتحدى ليفربول للفوز بالصفقة المحتملة

ذكرت تقارير بريطانية، أن ليفربول يراقب موقف رافيينا مع برشلونة، خاصة وأن اللاعب لا يشارك مع النادي الكتالوني كثيرا لانخفاض مستواه في الفترة الماضية.

البرازيلي رافيينا

لكن زعمت التقارير، أن توتنهام قد دخل هو الآخر في الصفقة، بل فتح خط مفاوضات مع وكلاء اللاعب لمحاولة ضم رافيينا، الذي يبحث عن التألق من جديد.

رافيينا في برشلونة

ورغم ذلك، أفادت تقارير أخرى، بأن رافيينا سعيد مع برشلونة، لكن النادي الكتالوني قد يضطر إلى بيع البرازيلي بسبب أزمته المالية ولتمويل صفقات أخرى.

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