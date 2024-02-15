بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد|تقلبات جوية وأمطار رعدية.. وتعطيل الدراسة في هذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار عدم استقرار حالة الطقس اليوم الخميس، وانخفاض درجات الحرارة في القاهرة وعدد من المحافظات عن السائدة خلال طقس اليوم، مع سقوط أمطار تكون غزيرة في 7 محافظات وتصل إلى حد السيول في محافظتين أخرتين.

طقس غير مستقر وانخفاض درجات الحرارة

قالت الأرصاد، في بيان لها، إنه يسود اليوم طقس غير مستقر؛ ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ويكون الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

طقس غير مستقر

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس تتأثر غدًا بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

تتوقع هيئة الأرصاد، أهم الظواهر الجوية خلال حالة الطقس اليوم الخميس، وتتمثل في أمطار غزيرة ورعدية أحيانا، وتكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد» على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد أيضًا سقوط أمطار متوسطة؛ رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومحافظات القناة ومدن خليج السويس ومحافظات شمال الصعيد، وبعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتصل شدة الأمطار إلى حد السيول في جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة

تنشط الرياح على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية «جنوبية غربية الى شمالية غربية».

أمطار رعدية على الإسكندرية وثلوج في سانت كاترين

أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة تترواح من 8 إلى 9 درجات مئوية، مع فرص تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

ثلوج سانت كاترين

وأشارت الأرصاد، إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من "مطروح والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية اليوم الخميس 15 فبراير.

سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية

يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الإسكندرية

وأشار الشريف، إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

تعطيل الدراسة في البحيرة

كما قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى نطاق المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

سوء الأحوال الجوية في البحيرة

جاء ذلك وفقًا للقرار الذى أصدره المحافظ، يطبق قرار الإجازة على الطلاب والمدرسين، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

جهود السيطرة على الوضع بالبحيرة

وتشهد محافظة البحيرة موجة من سوء الأحوال الجوية، بسبب نوة الشمس الصغيرة، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة أمطارًا غزيرة، مما يتوجب معه تعطيل الدراسة حرصًا على سلامة الطلاب، وإعطاء الفرصة للأطقم الفنية لسحب تراكمات المياه من الشوارع.

تعطيل الدراسة بمطروح

كما قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

مرسى مطروح

يأتي هذا القرار بعد تعرض محافظة مرسى مطروح، لأمطار غزيرة اليوم، بمعظم مدن المحافظة، استمرت ساعات في بعض المناطق.