بالتواريخ| هل يتم صرف مرتبات شهر مارس قبل بداية رمضان.. الموعد والتفاصيل

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عبر مواقع البحث العالمية، عن حقيقة تبكير مرتبات شهر مارس ليتم صرفها قبل شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ فلكيًا يوم 11 مارس 2024، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية؛ ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

هل تم تبكير مرتبات شهر مارس 2024؟

لم تصدر وزارة المالية أي قرار بشأن تبكير مرتبات شهر مارس 2024، ليتم صرفها قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ فلكيًا يوم الاثنين 11 مارس 2024.

تبكير مرتبات مارس

وبناءً عليه فسيتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة «حتى الآن»، في مواعيدها المقررة.

رفع الحد الأدنى للأجور

قرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بداية من شهر مارس 2024.

كما قرر إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، وتطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة وظيفية، ليصل إلى 900 جنيه.

موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

حددت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024، وتستمر عملية الصرف وفقًا للمواعيد الآتية:

موعد صرف الرواتب

- الخميس 21 مارس.. أول أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الأحد 24 مارس.. ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الإثنين 25 مارس.. ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الثلاثاء 26 مارس.. رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الأربعاء 27 مارس.. خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس

هل هناك زيادة في مرتبات الأطباء و المعلمين؟

تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.

زيادة رواتب المعلمين

وتتراوح الزيادة بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهاً، إضافة إلى 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات 2024

وجه الرئيس السيسي أيضا، بزيادة المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، ليتم صرفها في مارس 2024، إضافة إلى زيادة معاشات «تكافل وكرامة» 15%، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه.