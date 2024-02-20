عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تشير إلى حدوث تغييرات في موعد وتوقيتات خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وسادت حالة من الجدل حول المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال.

هل ينقطع النور قبل أم بعد الإفطار؟

قال الإعلامي عمرو أديب: أتمنى ألا ينقطع النور في رمضان قبل الفطار ولا بعده، مشيرا إلى أن لدينا محطات عظيمة لتوليد الكهرباء، ولكنها تحتاج إلى طاقة.

عمرو أديب

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”: أناشد بضرورة تحديد جدول تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان، معلقا: "لو سمحتم، قبل رمضان بمدة، تقولوا لينا مواعيد انقطاع الكهرباء، سواء قبل الإفطار أو بعده".

ونوه مقدم برنامج “الحكاية”، بأن هناك أزمة اقتصادية، لذا هناك اضطرار لفصل الكهرباء، ولكن على المسئولين إجراء حوار مجتمعي؛ لتحديد جداول انقطاع الكهرباء في رمضان.

مشاورات لتخفيف أحمال التيار الكهربائي في رمضان

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجلس الوزراء هو المسؤول الوحيد عن الإعلان عن المواعيد الرسمية لتخفيف الأحمال.

وأشار إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي يخص خطة تخفيف الأحمال في شهر رمضان المبارك 2024 حتي الآن.

رئيس الوزراء

وتابع المصدر، خلال تصريحات صحفية: تحدث مشاورات في الوقت الحالي من قبل الجهات المعنية لتنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان 2024، الذي يأتي يوم 11 مارس المقبل، اعتباراً من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة الـ 5 مساءً، أي تنفذ بشكل يومي وفي النهار، ويأتي ذلك مراعاة للشهر الفضيل.

جدول تخفيف الأحمال في رمضان

بدأ جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد لفصل التيار الكهربي منذ السبت الموافق 13 يناير 2024، في مختلف المحافظات، ليتم فصل التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الخامسة مساء.

تخفيف الاحمال

وكشفت شركات الكهرباء، عن أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء القديمة، والتي تأتي على النحو التالي:

- من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء.

- من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.

- من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.

الحكومة تعلن تعديل مواعيد تخفيف الأحمال

كانت الحكومة المصرية، قد أعلنت عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء في مختلف المحافظات، حيث بدأت من 4 يناير الماضي، تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.

قطع الكهرباء

وجرى قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع في أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات.