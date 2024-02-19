جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، أتمنى ألا ينقطع النور في رمضان قبل الفطار ولا بعده، مشيرا إلى أن لدينا محطات عظيمة لتوليد الكهرباء، ولكنها تحتاج إلى طاقة.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أناشد بضرورة تحديد جدول تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان، معلقا: "لو سمحتم، قبل رمضان بمدة، تقولوا لينا مواعيد انقطاع الكهرباء، سواء قبل الإفطار أو بعده".

ونوه مقدم برنامج “الحكاية”، بأن هناك أزمة اقتصادية، لذا هناك اضطرار لفصل الكهرباء، ولكن على المسئولين إجراء حوار مجتمعي؛ لتحديد جداول انقطاع الكهرباء في رمضان.