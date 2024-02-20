«يرفع قضية لو عاوز».. متحدث الزمالك يكشف تفاصيل شطب عضوية مرتضى منصور

أكد أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن قرار مجلس إدارة الزمالك الذي تم فيه إسقاط عضوية رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، صدر وفقًا لشروط تنظيم العضوية والمنصوص عليها في اللائحة.

وقال أحمد سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن مرتضى منصور له الحق في الاحتجاج على القرار بالطرق القانونية، مؤكدا أنه يمتلك حق رفع قضية، وهذا من حقه.

زيارة مجلس الزمالك للأهلي

وأشار أحمد سالم إلى أن الخطيب وجه دعوة لمجلس إدارة الزمالك من أجل زيارة النادي الأهلي، وهو ما وافق عليه حسين لبيب، وسيتم تحديد الموعد.