متحدث الزمالك: المجلس بكامل أعضائه في استقبال إدارة الأهلي اليوم

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على زيارة مجلس إدارة الأهلي للقلعة البيضاء اليوم الاثنين، وتلبية دعوة المجلس الأبيض.



قال أحمد سالم، في مداخلة ببرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، نرحب بمجلس إدارة الأهلي في زيارته لمقر القلعة البيضاء، وهذا هو الطبيعي في العلاقة بين الناديين.



وأضاف، مجلس إدارة الزمالك كاملا سيكون في استقبال مجلس إدارة الأهلي ظهر الاثنين.



وأكد سالم، أن تصرفات لاعبي فريق 2009، مرفوضة تماما ولن يقبل بها مجلس إدارة النادي، الذي قرر تطبيق اللائحة على اللاعبين، مع إلتماس العذر لهم بسبب أعمارهم.



وأتم المتحدث الرسمي تصريحاته مؤكدا، أن الكابتن حسين لبيب، قرر سفر محمد عبد الشافي لاعب الفريق لإجراء جراحة الرباط الصليبي فورا، لما يمثله من قيمة فنية وأخلاقية والذي يعد أحد أساطير الزمالك.