كيف يتم تقييم العلاقات الناجحة للإنسان؟.. استشاري طب نفسي يوضح

أكد دكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي، أنه يجب على الإنسان أن يجري اختبارا لنفسه؛ من أجل تقييم العلاقات الناجحة، مشيرا إلى أهمية فكرة تقسيم الأدوار، وأن يعرف كل شخص دوره؛ من أجل الوصول لعلاقة الناجحة.

وقال مهاب مجاهد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن المنزل لا بد أن يكون به قدرا كبيرا من الخصوصية، مع العمل على عدم إفشاء الأسرار، لأن إفشاء الأسرار قد يكون سببا للمشاكل.

يؤثر على نفسية الطفل.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن الجميع يتحدث عن نسب الطلاق ولكن لا أحد يتحدث عن الانفصال داخل البيوت، خاصة أن الزوجين يكملان الزواج من أجل الأطفال فقط، وهو أمر خاطئ ويؤثر على نفسية الطفل.