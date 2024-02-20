65 لمسة في 90 دقيقة.. ماذا قدم عبدالله السعيد للزمالك أمام ناديه القديم؟

جاءت بداية نادي الزمالك أمام الاسماعيلي، في استئناف الدوري مخيبة للآمال، حيث لم تكن البداية الأولى الرسمية لصفقات الزمالك، مثلما أرادت الجماهير البيضاء، خاصة عبد الله السعيد نجم بيراميدز السابق، وألمع صفقات الشتاء بالقلعة البيضاء، وموسم الانتقالات كاملا.

أداء مخيب لصفقات الزمالك في أول اختبار

تعادل نادي الزمالك بدون أهداف ضد الإسماعيلي خارج الديار، لحساب الجولة 13 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، يحتل بها المركز 13 في جدول الدوري، من 9 مباريات.

عبدالله السعيد

وشهد اللقاء مشاركة عدد من صفقات الزمالك الجديدة بشكل أساسي؛ ومنها بديلاً، على رأسها عبدالله السعيد إلى جانب ناصر ماهر ومحمد شحاتة، حيث بدأ السعيد في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض في مواجهة «الدراويش»، لكنه خيب آمال الجماهير البيضاء، بسبب المستوى المتواضع الذي قدمه خلال الـ90 دقيقة.

بالأرقام.. ماذا قدم السعيد أمام ناديه القديم؟

في ظهوره الرسمي الأول، فشل لاعب الاسماعيلي الأسبق والزمالك الحالي عبدالله السعيد في إقناع الجماهير البيضاء، التي عولت عليه الكثير في إنقاذ الفريق من كبوته، وتحقيق نتيجة جيدة أمام ناديه القديم.

السعيد أمام الاسماعيلي

ووفقًا لموقع «سوفا سكور»، المتخصص في الأرقام والتحليلات، جاءت إحصائيات السعيد محبطة للجماهير

- الدقائق التي لعب فيها: 90 دقيقة.

- الأهداف: صفر.

- التمريرات الحاسمة: صفر.

- اللمسات: 65.

- التمريرات الصحيحة: 50 من 55 بنسبة "91%".

- المراوغات الصحيحة: صفر من محاولة واحدة.

- الكرات الطويلة: 9 .. الصحيحة منها 7.

- تسديدات على المرمى: صفر.

- الالتحامات الأرضية: 8 فاز بـ 4.

الالتحامات الهوائية: 0.

- حصل السعيد على تقييم "7.1" وهو ثالث أسوأ تقييم بعد شيكابالا "7.0"، ومحمد شحاتة "6.2".

جوميز يشعر بالإحباط من التعادل

أعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للزمالك، عن شعوره بالإحباط بعد نهاية مواجهة الإسماعيلي بالتعادل السلبي باللقاء الذي جمعهما على ستاد الإسماعيلية مساء الإثنين.

جوميز

وقال جوميز في تصريحات تلفزيونية على قناة (أون تايم سبورتس) بعد المباراة: "أشعر بالإحباط والحزن بعد فشلنا في تحقيق الفوز على الإسماعيلي، خاصة أننا حاولنا في أكثر من فرصة محققة هز شباك الخصم، لكن لم يحالفنا التوفيق".

جوزيه جوميز

وأضاف: "أكثر ما أسعدني في المباراة دعم جماهير الزمالك للاعبين على مدار اللقاء وهذا ما يحفزنا لتقديم الأفضل في المباريات القادمة".

مدرب الزمالك

واختتم: "لا يمكن تقييم الصفقات الجديدة للفريق في المباراة أمام الإسماعيلي، لأنني لا زلت في مرحلة التعرف على قدرات جميع اللاعبين، سواء الجدد أو القدامى، وسنحاول في الأيام المقبلة التحسن والعمل كفريق واحد وبذل مجهود أكبر لتحقيق الانتصارات".

الاستعداد للقاء أبو سليم الليبي

منح المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز، منح راحة للاعبين من التدريبات اليوم الثلاثاء، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

استعدادات الزمالك

ويستأنف الزمالك تدريباته غد الأربعاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي ستقام بالجزائر.