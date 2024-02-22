عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة أهلاوية.. غياب إجباري لثلاثي المارد الأحمر أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

صدى البلد

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر في الموسم الحالي 2022-2023، التي تقام في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

txt

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

txt

أحدهم قنبلة أفريقية.. الأهلي يستهدف 4 صفقات مدوية بأوامر كولر

مباراة إثبات الزعامة بين الأهلي والزمالك برعاية سعودية

يواجه الأهلي والزمالك في كأس مصر، يوم 8 مارس القادم، في مدينة الرياض بالسعودية، وسيكون هذا المواجهة هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة خارج حدود مصر.

لقاء الأهلي والزمالك 

ويسعى النادي الأهلي، الذي يمتلك أكبر عدد من الألقاب في البطولة المحلية 38 لقبًا، إلى تحقيق نفس الإنجاز والفوز بالبطولة مرة أخرى، خاصة أنه بطل النسخة السابقة.

لقاء القمة 

ويدخل الزمالك مواجهة الأهلي بدوافع جديدة بعد تنفيذ عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وفي مقدمتها صفقة انتقال عبدالله السعيد، نجم فريق بيراميدز واللاعب السابق للأهلي، إضافة إلى تعيين مدرب جديد بدلاً من معتمد جمال.

عبدالله السعيد 

وتهدف التعاقدات الجديدة بالفريق الأبيض إلى تقديم أداء مميز خلال مباراتهم ضد الأهلي في نهائي البطولة المحلية، لإثبات جدارتهم.

الاهلي بطل الكأس الاخيرة

ويحصل بطل الكأس على 250 الف دولار، فيما يحصل الوصيف على 100 الف دولار، بينما يصل إجمالي ما يحصل عليه اتحاد الكرة الى 2 مليون دولار.

txt

كولر حسم الأمر|ما هو تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني؟.. وهذا اللاعب مفاجأة

txt

65 لمسة في 90 دقيقة.. ماذا قدم عبدالله السعيد للزمالك أمام ناديه القديم؟

الإصابات تحرم ثلاثي الأهلي من القمة

تأكد غياب ثلاثة نجوم من الاهلي في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، وهم محمد الشناوي الذي يعاني من الإصابة بخلع في الكتف، حيث سيغيب عن المارد الأحمر اربعة أشهر، فيما يغيب أليو ديانج لإصابته في غضروف الركبة، حيث سيغيب عن المارد الأحمر شهر ونصف.

ديانج
الشناوي مصابا

كما سيغيب محمود متولي عن الاهلي بسبب خروجه من حسابات كولر، وتعرض اللاعب للإصابات المستمرة، وعدم انتهاءه من برنامجه التأهيلي.

txt

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

txt

غيابات بالجملة|حقيقة استبعاد محمود كهربا من مواجهة ميدياما الغاني.. وهذا هو السبب

مفاجأة لجنة الحكام لطرفي القمة

قال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام في تصريحات إذاعية: “كنا نتوقع تألق الحكام المصريون في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونحن نعمل مع الحكام بشكل جيد من أجل تشريف الكرة المصرية”.

محمد فاروق

وأضاف فاروق: “بعد النجاح الكبير للحكام المصريين في الكان، وظهورهم بهذا الشكل، لا يعقل الاستعانة بحكم أجنبي يدير كأس مصر، بطولة طرفيها أكبر فريقين في مصر من الطبيعي أن يديرها حكم مصري، لذلك كانت رغبتنا الأولى والأخيرة إقامة نهائي الكأس بطاقم تحكيم مصري”.

رئيس لجنة الحكام ونائبه

وأوضح الحكم الدولي السابق: “حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على حكم نهائي كأس مصر، ولكن سنعلن خلال أيام قليلة عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، وجميع الحكام المرشحين للتواجد في هذا اللقاء، وفرص الجميع متساوية، ونحن على بعد خطوة واحدة من كافة الحكام”.

txt

هل يتم تبكيرها.. جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة قبل بداية رمضان

txt

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

مشوار الأهلي والزمالك بكأس مصر

بدأ الفريق الأحمر رحلته في الدفاع عن لقب كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بنتيجة نظيفة في دور الـ32، ثم تغلب على فريق الداخلية بنتيجة 2-0 في دور الـ16، وفاز على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في دور الثمانية، وفي النهاية تغلب على إنبي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

الاهلي والزمالك 

فيما يتعلق بالزمالك تجنب مفاجأة فريق بروكسي بمكسب مثير للنتيجة بنتيجة 3/2 في دور الـ32، والفوز على فاركو 3/1 في دور الـ16، والتغلب على المقاولون العرب 6/1 في دور الثمانية، وأخيرًا تغلب على بيراميدز في ركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3/3.

صدمة أهلاوية غياب إجباري لثلاثي المارد الأحمر المارد الأحمر أمام الزمالك نهائي كأس مصر لجنة الحكام الانتقالات الشتوية رعاية سعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

انخفاض الحديد 12 ألفا من أعلى سعر.. فرصة لراغبي البناء

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة

الاصطباحة في خطر.. ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر

ترشيحاتنا

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

حولهم غلط .. 70 ألف جنيه تثير ضجة على السوشيال ميديا

شكري وبن فرحان يبحثان الوضع في غزة

مفاجأة بـ نصف مليون جنيه.. تجار الذهب في ورطة

بنطلون لافت| شمس الكويتية تخطف الأنظار ..شاهد 

الأسرار الخفية منذ عام.. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تكشف تفاصيل أزمة الأسلحة النووية الروسية للفضاء والمباحثات السرية بين واشنطن وموسكو حولها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة أهلاوية.. غياب إجباري لثلاثي المارد الأحمر أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مقطع فيديو لرجل معلق على عمود يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

معرض مدينة الموتى في قلعة صلاح الدين الأيوبي .. ما قصته؟

فيديو

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ