صدمة أهلاوية.. غياب إجباري لثلاثي المارد الأحمر أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر في الموسم الحالي 2022-2023، التي تقام في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

مباراة إثبات الزعامة بين الأهلي والزمالك برعاية سعودية

يواجه الأهلي والزمالك في كأس مصر، يوم 8 مارس القادم، في مدينة الرياض بالسعودية، وسيكون هذا المواجهة هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة خارج حدود مصر.

لقاء الأهلي والزمالك

ويسعى النادي الأهلي، الذي يمتلك أكبر عدد من الألقاب في البطولة المحلية 38 لقبًا، إلى تحقيق نفس الإنجاز والفوز بالبطولة مرة أخرى، خاصة أنه بطل النسخة السابقة.

لقاء القمة

ويدخل الزمالك مواجهة الأهلي بدوافع جديدة بعد تنفيذ عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وفي مقدمتها صفقة انتقال عبدالله السعيد، نجم فريق بيراميدز واللاعب السابق للأهلي، إضافة إلى تعيين مدرب جديد بدلاً من معتمد جمال.

عبدالله السعيد

وتهدف التعاقدات الجديدة بالفريق الأبيض إلى تقديم أداء مميز خلال مباراتهم ضد الأهلي في نهائي البطولة المحلية، لإثبات جدارتهم.

الاهلي بطل الكأس الاخيرة

ويحصل بطل الكأس على 250 الف دولار، فيما يحصل الوصيف على 100 الف دولار، بينما يصل إجمالي ما يحصل عليه اتحاد الكرة الى 2 مليون دولار.

الإصابات تحرم ثلاثي الأهلي من القمة

تأكد غياب ثلاثة نجوم من الاهلي في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، وهم محمد الشناوي الذي يعاني من الإصابة بخلع في الكتف، حيث سيغيب عن المارد الأحمر اربعة أشهر، فيما يغيب أليو ديانج لإصابته في غضروف الركبة، حيث سيغيب عن المارد الأحمر شهر ونصف.

ديانج

الشناوي مصابا

كما سيغيب محمود متولي عن الاهلي بسبب خروجه من حسابات كولر، وتعرض اللاعب للإصابات المستمرة، وعدم انتهاءه من برنامجه التأهيلي.

مفاجأة لجنة الحكام لطرفي القمة

قال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام في تصريحات إذاعية: “كنا نتوقع تألق الحكام المصريون في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونحن نعمل مع الحكام بشكل جيد من أجل تشريف الكرة المصرية”.

محمد فاروق

وأضاف فاروق: “بعد النجاح الكبير للحكام المصريين في الكان، وظهورهم بهذا الشكل، لا يعقل الاستعانة بحكم أجنبي يدير كأس مصر، بطولة طرفيها أكبر فريقين في مصر من الطبيعي أن يديرها حكم مصري، لذلك كانت رغبتنا الأولى والأخيرة إقامة نهائي الكأس بطاقم تحكيم مصري”.

رئيس لجنة الحكام ونائبه

وأوضح الحكم الدولي السابق: “حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على حكم نهائي كأس مصر، ولكن سنعلن خلال أيام قليلة عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، وجميع الحكام المرشحين للتواجد في هذا اللقاء، وفرص الجميع متساوية، ونحن على بعد خطوة واحدة من كافة الحكام”.

مشوار الأهلي والزمالك بكأس مصر

بدأ الفريق الأحمر رحلته في الدفاع عن لقب كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بنتيجة نظيفة في دور الـ32، ثم تغلب على فريق الداخلية بنتيجة 2-0 في دور الـ16، وفاز على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في دور الثمانية، وفي النهاية تغلب على إنبي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

الاهلي والزمالك

فيما يتعلق بالزمالك تجنب مفاجأة فريق بروكسي بمكسب مثير للنتيجة بنتيجة 3/2 في دور الـ32، والفوز على فاركو 3/1 في دور الـ16، والتغلب على المقاولون العرب 6/1 في دور الثمانية، وأخيرًا تغلب على بيراميدز في ركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3/3.