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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل يتم تبكيرها.. جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة قبل بداية رمضان

صدى البلد

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزايدت معدلات البحث عن موعد صرف رواتب شهر مارس بالزيادة التى قررها الرئيس السيسي، لتوفير مستلزمات الشهر الكريم، وهو ما تسبب في تعالي الأصوات المطالبة للبرلمان بالإسراع في الإجراءات التشريعية لضمان الصرف قبل رمضان.

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رفع الحد الأدنى للأجور

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة تصل إلى 6000 جنيه، مع زيادة المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه ليستفيد منها نحو 13 مليون مواطن.

تشمل الإجراءات تخصيص نحو 41 مليار جنيه للمعاشات خلال الموازنة الجديدة لعام 2024/2025، في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين.

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هل يتم تبكير رواتب شهر مارس 2024؟

لم تصدر وزارة المالية أي قرار بشأن تبكير رواتب شهر مارس 2024، ليتم صرفها قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ فلكيًا يوم الاثنين 11 مارس 2024.

رواتب شهر مارس 

وبناءً عليه فسيتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة «حتى الآن»، في مواعيدها المقررة.

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جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة الجديدة

حددت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024، وتستمر عملية الصرف وفقًا للمواعيد الآتية:

رواتب العاملين بالدولة

- الخميس 21 مارس 2024 أول أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

- الأحد 24 مارس 2024 ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

- الإثنين 25 مارس 2024 ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

- الثلاثاء 26 مارس 2024 رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

- الأربعاء 27 مارس 2024 خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024.

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جدول صرف رواتب العاملين لشهر فبراير

يبدأ صرف مرتبات العاملين لشهر فبراير، بداية من يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، موعد صرف مرتبات شهر مارس ويأتي جدول زيادة المرتبات للعاملين بعد رفع الحد الادنى للأجور وبعد الزيادة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكل التالي:

راتب الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 11000 جنيه
الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 9000 جنيه
وظيفة مدير عام أو ما يعادلها 8000 جنيه
راتب الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 7000 جنيه.
الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها 6000 جنيه
راتب الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها 5500 جنيه
الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها  5000 جنيه
راتب الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها 4500 جنيه
وأخيراً، راتب الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها 4000 جنيه

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هل هناك زيادة في رواتب الأطباء و المعلمين؟

تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.

رواتب المعلمين

وتتراوح الزيادة بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهاً، إضافة إلى 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

هل يتم تبكيرها جدول صرف رواتب شهر مارس رواتب شهر مارس بالزيادة شهر رمضان المبارك الرئيس السيسي الأجراءات التشريعية

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