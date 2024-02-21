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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحدهم قنبلة أفريقية.. الأهلي يستهدف 4 صفقات مدوية بأوامر كولر

صدى البلد

بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، وضع النقاط فوق الحروف بشأن التدعيمات التي يحتاجها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل البطولات المختلفة التي يشارك بها الأهلي ويسعى لحصد ألقابها.

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ثنائي سيراميكا أول مطالب كولر

يرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في عودة ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا محمد شكري الظهير الأيسر، والمحترف الجزائري أحمد قندوسي إلى القلعة الحمراء في نهاية الموسم.

شكري و قندوسي 

واتفق كولر مع إدارة النادي الأهلي، على عودة محمد شكري في نهاية الموسم، بعد أن شهد مستواه تطورا كبيرا في الفترة الماضية من الناحية الفنية والبدنية.

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شكري مطلوب لتفويت الفرصة على الزمالك

رغم عودة العلاقات الودية بين الأهلي والزمالك، تبقى المنافسة في عالم الساحرة المستديرة قائمة بين الناديين الكبيرين.

محمد شكري 

وترى إدارة الأهلي، أن عودة محمد شكري، سوف تقطع الطريق على محاولات نادي الزمالك لضمه من أجل توفير بديل مميز للاعب أحمد فتوح في الفترة المقبلة، خاصة أن نادي الزمالك قد حاول ضمه في انتقالات الشتاء الماضية.

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موقف أحمد قندوسي

في نفس السياق، طلب مارسيل كولر عودة أحمد قندوسي، خاصة بعد ظهور بصماته بشكل قوي في الفترة الماضية في مركز 8 مع فريق سيراميكا كليوباترا، وهو المركز الذي يلعب فيه إمام عاشور، ويحتاج الأهلي إلى توافر عناصر يستطيع المفاضلة بينها في كل المراكز.

قندوسي 

ويرى مارسيل كولر خلال حديثه مع جهاز الكرة في النادي الأهلي، أن أحمد قندوسي في حالة فنية وبدنية جيدة ويستحق العودة، كما يعتبر من أبرز العناصر في بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية، بعد أن تأقلم بشكل كبير على الأجواء في بطولة بالكرة المصرية.

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استبدال متولي بمدافع زد

قرر السويسري مارسيل كولر، التعاقد مع مدافع جديد، وضخ دماء جديدة داخل الفريق الأحمر، في ظل خروج محمود متولي من حساباته واقترابه من الرحيل عن القلعة الحمراء.

محمد إسماعيل 

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي سوف يعمل خلال الفترة الحالية على حسم صفقة مدافع زد محمد إسماعيل، مع ضمه في الميركاتو الصيفي بشكل رسمي بدلا من محمود متولي، والذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.

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خطة التعاقد مع جوهرة أفريقيا برعاية هاني رمزي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن آخر التطورات الخاصة بشأن التعاقد مع الدولي الجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا، لاعب صن داونز، لتدعيم صفوف المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

موكوينا

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن إدارة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي، كلفا هاني رمزي، بمتابعة «موكوينا» مع نادي صن داونز، ومعرفة نسب مشاركته وغيابه مع الفريق، حتى نهاية الموسم.

موكوينا مع منتخب بلاده 

وأكد المصدر أن «موكوينا» بات محل اهتمام كبير مز جانب إدارة الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، وأصبح من ضمن الصفقات التي تحتاجها القلعة الحمراء، خصوصا بعد الظهور بشكل جيد في كأس أمم أفريقيا الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار.

لاعب صن داونز 

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يبدأ مفاوضاته مع نادي صن داونز للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، بناءً على التقارير الخاصة به، في الفترة المقبلة، بعدما 
قدم مستوى رائع، رفقة منتخب بلاده جنوب افريقيا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي أقيمت في كوت ديفوار، وحصد فيها “البافانا بافانا” الميدالية البرونزية.

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