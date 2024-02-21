دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

في إطار سعي إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لا يتوقف الحديث بين الحين والآخر، عن إمكانية عودة رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز ومنتخب مصر إلى النادي الأهلي من جديد، رغم إغلاق إدارة الأحمر من قبل ملف عودة رمضان مرة أخرى، قبل أن يحدث تحول في بوصلة الانتقالات وآراء بعض كبار القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

تعالي الأصوات المطالبة بعودة رمضان صبحي

تعالت خلال الفترة الأخيرة، العديد من الأصوات داخل إدارة الأهلي، وفي الدائرة المحيطة بصناع قرار القلعة الحمراء، تطالب بالصفح عن رمضان صبحي جناح الأهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي، وإعادته إلى أحضان القلعة الحمراء من جديد، في ظل حاجة الفريق لموهبته.

رمضان صبحي في الأهلي

وتبقى هناك العديد من السيناريوهات التي تفتح الباب أمام خطوة عودة رمضان صبحي من جديد إلى القلعة الحمراء.

عدلي القيعي وشوبير يدعمان عودة الموهوب

تحدث البعض داخل جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي، عن وجود رغبة من جانب بعض الشخصيات البارزة في القلعة الحمراء تفتح الباب أمام عودة رمضان صبحي، ويقود هذا الاتجاه عدلي القيعي رئيس شركة الكرة.

رمضان والقيعي

نفس الأمر يقوم به الإعلامي أحمد شوبير المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي، من خلال طرح الأمر وكانه تمهيد أو جس نبض للجماهير في الفترة الماضية.

ظهور رمضان في عزاء العامري فاروق

من جانبه يحاول رمضان صبحي، التقرب من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بدليل ظهوره في عزاء العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء.

رمضان في عزاء العامري فاروق

ولا يترك رمضان فرصة للتحدث مع أحد اعضاء المجلس، الا واستغلها لفتح الأمر معه، خاصة حسام غالي، الذي رفض منح رمضان وعدا بالعودة، وكذلك لم يشر للأمر من قريب أو بعيد خلال اجتماع المجلس الأخير.

الضغط بمفاوضات الزمالك

شهدت الفترة الأخيرة، دخول نادي الزمالك في مفاوضات لإقناع رمضان صبحي بخطوة التواجد بالفريق الأبيض، وتحديدا بعد ضم عبد الله السعيد في انتقالات الشتاء.

الخطيب ورمضان

ويستخدم حارس مرمى الأهلي السابق إكرامي "والد زوجة رمضان" مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب كورقة ضغط للفت انتباه مسئولي الكرة في القلعة الحمراء، علها تكون خطوة للتحرك لضم اللاعب ومنع انتقاله إلى الغريم التقليدي.

مصلحة الأهلي ودور إمام عاشور في صفقة صبحي

برر بعد المطالبين بعودة رمضان إلى صفوف الفريق، الأمر بالنظر إلى مصلحة النادي الأهلي في بعض الصفقات، مثلما حدث في ملف انتقال إمام عاشور إلى القلعة الحمراء، رغم التجاوزات التي كان قد قام بها قبل ارتداء القميص الأحمر.

إمام عاشور

واستشهدت تلك الجبهة بتعامل محمود الخطيب بنوع من الحكمة، وقرر ضم اللاعب الذي يعتبر من أهم العناصر بالفريق من الناحية الفنية خلال الوقت الحالي.

قرب انتهاء عقده مع بيراميدز

ينتهي عقد رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز بنهاية موسم 2025، بالتزامن مع رغبة اللاعب في البحث عن تجربة جديدة، بعد فشله مع الفريق السماوي في حصد أي لقب.

ويأمل رمضان في انتصار الجبهة المطالبة بعودته، في ظل رغبته في تحقيق انتصارات والقاب تضاف إلى تاريخه، حيث كانت المحصلة صفر منذ انتقاله للنادي السماوي، إلى جانب اختياره في منتخب مصر.