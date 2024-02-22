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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم ترحيب مجلس الدراويش.. لماذا يصعب على الأهلي اللعب في استاد الإسماعيلية

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

جاء تقارب علاقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لتدفع مجلس الإسماعيلي للدخول على الخط، والسعي إلى التقرب لمجلس الأهلي، ودعوته لزيارة قلعة الدراويش، لإذابة حالة الجمود بين جماهير الناديين.

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الإسماعيلي على خطى الزمالك

قال فرج عمران نائب رئيس نادي الإسماعيلي، إنه يدعو مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالحضور وزيارة قلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة، وعودة العلاقات من جديد، وخوض الفريق الأحمر مبارياته في الإسماعيلية.

زيارة الخطيب للزمالك

وأضاف فرج عمران في تصريحات إذاعية: "ندعو مجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة النادي الإسماعيلي، ونمد يد العون لمسؤولي الأحمر برئاسة محمود الخطيب لتلبية الدعوة».

فرج عمران

وتابع: “ننتظر زيارة من مجلس إدارة النادي الأهلي في الإسماعيلية، وذلك الطبيعي من أجل الرياضة المصرية ومن أجل التعامل المحترم والرائع بين كل الأندية، والمبادرة من أجل الكرة المصرية ولصالح الرياضة”.

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اغراءات الإسماعيلي للأهلي

واستكمل نائب رئيس الإسماعيلي: «مستعدون لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وشرف لنا استضافته هنا في الإسماعيلية، ونطلق من هنا مبادرة رياضية تحث على دعوة الأندية الجماهيرية لبعضها، وده لازم يحصل ونأمل أن تسود الروح الرياضية الملاعب».

مجلس إدارة الإسماعيلي 

واستطرد: “المرحلة المقبلة سيكون هناك تحرك رسمي من أجل وجود زيارة لمجلس إدارة النادي الأهلي في الإسماعيلية، ونتمنى ان يخوض الأهلي مبارياته أمامنا على ملعب الإسماعيلي، ولابد من تقريب وجهات النظر بين جمهور الناديين”.

مجلس إدارة الأهلي

وأضاف: “قبل يومين تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كابتن حسام وإبراهيم حسن والحمد لله كان استقبال رائع، ومن قبل كانت زيارة مجلس إدارة الزمالك، والمقابلة رائعة، وذلك المفروض حدوثه لابد أن يعلم الجميع أن الرياضة المصرية مطلوب أن تعود مرة أخري بالروح بين كل الأندية”.

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لماذا يصعب على الأهلي اللعب في الإسماعيلية؟

أكد الإعلامي أحمد الخضري، أنه بات من غير المقبول الحديث عن فكرة عدم خوض الأهلي لأي مباريات على استاد الإسماعيلية، بعدما حدث خلال مواجهة الإسماعيلي والزمالك في بطولة الدوري المصري.

الأهلي والإسماعيلي

وقال في تصريحات تلفزيونية: "من الصعب أن يلعب الأهلي في الإسماعيلية في ظل هذه الأجواء، وبيان النادي الإسماعيلي لم يعجبني تماما، وكان يجب توضيح سبب المشكلة والتعهد بعدم تكرارها مستقبلا".

جمهور الإسماعيلي

وأضاف: "نريد معرفة الأسباب التي جعلت جماهير الإسماعيلي تقوم برفع تلك اللافتة المسيئة للزمالك، لأنهم سيضرون ناديهم في المقام الأول، إضافة إلى الإضرار بالكرة المصرية، وسيجلسون لمشاهدة المباريات مجددا في منازلهم".

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