هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

مع دقات الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي ونظيره ميدياما الغاني، في المواجهة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ما لم يتم تأجيلها وفقا لما طلبه النادي الأهلي عقب حادث الطائرة.

كولر يستقر على تشكيل لقاء ميدياما

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة ميدياما الغاني، في المباراة التي ستقام بدولة غانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي

أكد مصدر بالأهلي، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلي، استقر على إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق فى مباراة ميدياما الغاني، في ظل النقص العددي الذي يواجه الفريق مؤخراً، وأيضا بعد مشاهدة مباراة شباب بلوزداد الجزائري ومتابعة الاخطاء الفنية.

الدفع بالجوكر لتعويض غياب مروان عطية

وقال المصدر: “إن كولر يدرس الدفع بأكرم توفيق أمام ميدياما فى مركز 6، بسبب إيقاف مروان عطية لتراكم الإنذارات، وغياب أليوديانج لإصابته في الركبة، وكوكا لعدم الجاهزية، على أن يكون أمامه عمرو السولية وإمام عاشور”.

جوكر الأهلي أكرم توفيق

وأضاف أن المدير الفني استقر على عودة حسين الشحات لمركزه كجناح أيمن بدلا من طاهر محمد طاهر الذى ظهر بشكل متراجع للغاية أمام شباب بلوزداد، ويكون رضا سليم في مركز الجناح الأيسر بشكل طبيعي في حالة عدم جاهزية بيرسي تاو الفنية للمباراة، مع استمرار الفرنسي أنتوني موديست في التشكيل الإساسي لمباراة ميدياما الغاني.

الإطاحة بسداسي الفريق قبل مواجهة ميدياما

أطاح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالعديد من لاعبي الفريق الأحمر، خلال مواجهة ميدياما الغاني.

كولر وكهربا

ديانج

الشناوي

وقرر كولر استبعاد كل من محمود متولي، بعد خروجه من الحسابات الفنية، بجانب خالد عبد الفتاح لعدم الجاهزية، ومحمد الشناوي للتأهيل من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وأليو ديانج الذي تعرض إلى إصابة في غضروف الركبة، ومروان عطية للإيقاف، وحصول كهربا على اذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر.

حادث تصادم طائرة الأهلي في غانا

تعرضت بعثة النادي الأهلي لأزمة كبيرة في غانا، حيث تعرضت الطائرة الخاصة التي تقل البعثة للاصطدام في مطار أكرا، أثناء التزود بالوقود، ولا يوجد طيران داخلي.

طائرة الأهلي

ولا يزال الأهلي يسعى لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لعدم قدرة البعثة على الوصول لكوماسى، لعدم وجود طيران داخلى، وهناك تفكير حاليا بإرسال طائرة من القاهرة إلى أكرا لنقل البعثة.

لاعبو الأهلي في فندق المبيت

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا للمبيت، واطمأن الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، على إجراءات تسكين اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة.

هل يتم تأجيل المباراة؟

قال مصدر مسئول داخل «كاف» في تصريحات صحفية: «سيكون هناك مشاورات خلال الساعات المقبلة، بين المسئولين بشأن طلب الأهلي تأجيل المباراة، وكاف يدرس التأجيل بشكل رسمي إلى يوم آخر، في ظل الأزمة التي واجهت الفريق أثناء سفره إلى غانا خلال الساعات القليلة الماضية».