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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في غانا، إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا، للمبيت فيه، بعد تعطل الطائرة التي تقل بعثة الفريق إلى كوماسي، من أجل مواجهة فريق ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا، وعدم قدرتها على استكمال الرحلة.

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حادث تصادم لطائرة الأهلي في غانا

تعرضت بعثة النادي الأهلي لأزمة كبيرة في غانا، حيث تعرضت الطائرة الخاصة التي تقل البعثة للاصطدام في مطار اكرا، اثناء التزود بالوقود، ولا يوجد طيران داخلي.

وطالب الإعلامي أحمد شوبير، مسئولي الكاف بتأجيل المباراة 24 ساعة، لأن الفريق سيمكث في المطار،  وسيسافر غدا لكوماسي، في ظل عدم وجود طيران داخلي في الوقت الحالي، مشيرا الى أن بعثة الأهلي بخير الحمد لله، ولا يوجد أي قلق، خاصة أن مسئولي سفارة مصر هناك تبحث عن مكان لتسكين البعثة للمبيت اليوم.

وأضاف شوبير: "الأهلي يسعى حاليا لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لعدم قدرة البعثة للوصول لكوماسى لعدم وجود طيران داخلى، وهناك تفكير حاليا بإرسال طائرة من القاهرة إلى أكرا لنقل البعثة".

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تفاصيل حادث تصادم طائرة الأهلي

تعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء أمس إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

كولر
سامي قمصان وبيبو

وباتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث بحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

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السفير المصري يطمئن على تسكين بعثة الأهلي

حرص أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر في دولة غانا، على التواجد في مطار أكرا لتسهيل خروج بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة المُقلة للبعثة من القاهرة بالمطار وعدم قدرتها على الطيران.

لاعبو الأهلي في فندق المبيت
رئيس البعثة مع خالد بيبو

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا للمبيت، واطمأن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، على إجراءات تسكين اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة.

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