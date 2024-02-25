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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

أقل زيادة بين باقي السلع|تصريحات الشرقية للدخان بشأن استيراد السجائر وهذه الأسعار الجديدة اليوم

السجائر
السجائر

شهدت جميع المنتجات التي يحتاجها المواطن المصري بشكل يومي تغيرات كثيرة في الأسعار، وأصبحت أسعار هذه المنتجات غير مستقرة ويوجد بها تقلبات كثيرة، ومن ضمن هذه المنتجات هي السجائر.

أسعار السجائر الجديدة اليوم 

فقد ارتفعت أسعار السجائر أيضًا في الآونة الأخيرة في جميع منافذ البيع وذلك وفقًا للعديد من القرارات التي تم اتخاذها من قبل الشرقية للدخان، وبعد هذا القرار أصبح البحث في تزايد مستمر عن أسعار السجائر الجديدة 2024.

ويرغب الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر وخاصة المُدخنين عن أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم 2024، حيث قامت الشركة الشرقية للدخان بإتخاذ العديد من القرارات التي حيث أنه قد قامت بالإعلان عن أنها ستقوم بتطبيق زيادة جديدة في السجائر بقيمة تصل الى 7 جنيه مصري، وتم تطبيق هذه الزيادة خلال الأيام الماضية.

ولم تكن هذه الزيادة على نوع واحد فقط من السجائر ولكن على جميع الانواع سواء كانت السجائر المحلية أو المستوردة، وكان سبب زيادة هذه الأسعار أن منتجات التصنيع قد ارتفعت بشكل مبالغ به في الفترة الأخيرة.

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وفي هذا الصدد، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن أسعار السجائر هي أقل زيادة حصلت في الأسعار مقارنة بأسعار السلع الأخرى التي ارتفعت بصورة كبيرة، مضيفاً أننا رفعنا 3 جنيهات من 27 إلى 30 ولكن عمليا الأسعار نزلت بالسوق.

كل مواد السيجارة مستوردة

وأضاف أمان- خلال تصريحات له: "صحيح إحنا بنفتح اعتماداتنا من البنك ونحصل على الدولار بـ30 بعد ما كنت بحصل عليه بـ15 يعني بقى الدبل وسعر المواد الخام وصلت من 300 إلى 400%، و السيجارة كلها مستوردة حتى الحجات اللي بنشريها من مصر بيكون أساسها مستورد يعني كل السيجارة مستوردة وسعر المادة الخام كلها رفعت".

وأكد أن الشرقية للدخان هي مجمع صناعي ضخم، يعني الفلتر اللي بنصنعه المادة الخام بتاعته بجيبها من بره، إحنا بنشتري المادة الخام ونعمل لها تصنيع وعندنا مصنع طباعة للورق وحتى الصمغ اللي بنستورده من شركة محلية الشركة تستورد المادة الخام الخاصة به من الخارج.

وفي السياق نفسه، تمكنت حملة من مديرية التموين بالبحيرة من ضبط 8 تجار فى الرحمانية يبيعون السجائر فى السوق السوداء.

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وقال مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن الحملة استهدفت التفتيش على الأسواق التجارية، وضبطت 8 تجار فى الرحمانية يبيعون السجائر فى السوق السوداء، وحررت محضرًا بالواقعة.

مراقبة تطبيق التجار للقوانين 

وأكد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، ومراقبة تطبيق التجار للقوانين التى تصدرها الدولة، لضبط عمليات البيع والشراء فى الأسواق.

وسوف نرصد لكم أسعار السجائر 2024، والتي جاءت كالتالي: 

  • وصل سعر سجائر وينستون سيلفر اليوم إلى 50 جنيه بعد الزيادة الجديدة.
  • بينما وصل سعر سجائر ويستون نوتال اليوم إلى 52 جنيه بعد الزيادة الجديدة.
  •  كما وصل سعر السجائر ونستون الازرق اليوم الى 50 جنيه.
  •  ووصل سعر علبة مارلبورو اليوم إلى 79 جنيه بزيادة قدرها 10 جنيه.
  • ووصل سعر علبة مارلبورو كرافت اليوم الى 69 جنيه بدلا من 59 جنيه بنسبة زيادة قدرها 10 جنيه.
  • وصل سعر السجائر ال اند ام بعد الزيادة الجديدة اليوم الى 59 جنيه للعبوة الواحدة. 
  • كما وصل سعر عبوة ميرلاىيت بعد الزيادة الجديدة اليوم الى 85 جنيه بدلا من 74 جنيه بزيادة قدرها إلى 11 جنيه.
  • ووصل أسعار التبغ المدخن بعد الزيادة الجديدة اليوم الى 64 جنيه بدلا من 56 جنيه.
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