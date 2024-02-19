أزمة ارتفاع أسعار السجائر تعود مجددًا.. لهذا السبب

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" زيادات وصلت لـ19%.. أزمة ارتفاع أسعار السجائر تعود مجددًا".

وجاء في التقرير أن أزمة ارتفاع أسعار السجائر تعود من جديد، وأن جميع أنواع السجائر شهدت ارتفاعات جديدة وكبيرة، وأن هناك سيطرة للسوق السوداء على كميات كبيرة من السجائر.

وأوضحت القناة أنشركة الشرقية للدخان خرجت وقالت إن الأسعار زادت بنسبة تراوحت بين 10 لـ 19%، وأكدوا أن السبب في الزيادة بسبب أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وكشفت القناة أن تكلفة الانتاج أيضًا ارتفعت وأن طن فلتر السجائر كان يشترى بـ 3000 جنيه أصبح الآن بـ 12 ألفًا.