زيادة جديدة في أسعار السجائر.. كليوباترا ومارلبورو بكام؟

رفعت الشرقية للدخان أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار بداية من أمس السبت، بحسب ما أعلنته الشركة.

واعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في اجتماعه، الخميس الماضي، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان، على أن تطبق الزيادة بدءاً من السبت 17 فبراير.

زيادة أسعار السجائر

وزادت أسعار السجائر 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك ٣٠ جنيها العبوة الـ ٢٠ سيجارة، وهي نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة الضخمة في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

أسعار السجائر الجديدة

وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر كالتالي:

سعر سجائر الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهًا

سعر سجائر كليوباترا بأنواعها المختلفة 30 جنيهاً

سعر سجائر مونديال، بلمونت، بوسطون 30 جنيهاً

أسعار سجائر فايسروي/بال مال 50 جنيهًا

بالإضافة إلى رفع باقي المنتجات من المعسل والسيجار ودخان الشعر، والغليون، حيث تم رفع أسعارهم بنسب مختلفة.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الشهور الماضية، وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك، مشددًا على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر الرسمي.

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المُسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر، في بيان صادر عنها أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢. وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وصرح علي نفزات كرمان، المدير العام لـ فيليب موريس مصر والمشرق، أن " الشركة مستمرة في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة".



قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي: -



• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.