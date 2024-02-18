ميريت بـ 100 جنيه.. رئيس شعبة الدخان: السوق يعاني نقصا في السجائر

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، تفاصيل وجود سجائر صينية مضروبة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية في تصنيع السجائر في كل ربوع مصر.

وقال إمبابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن السوق يعاني نقصا في السجائر، وهناك أسعار مبالغ فيها بالأسواق، مضيفا أن الاحتكار سبب قوي لهذه الأزمة.

وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر:"ماينفعش أسيب حد يتحكم في سوق السجائر، وعلى الدولة إتاحة رخصة لتصنيع السجائر، وسعر علبة سجائر ميريت وصل إلى 100 جنيه".