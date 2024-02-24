صدمة للمدخنين بشأن إنتاج سجائر رياضي وأخرى مهربة بالأسواق والعلبة بـ 38 جنيها| إليك التفاصيل

شهدت أسعار السجائر ارتفاعًا بشكل رسمي بعد إعلان بعض الشركات المنتجة للسجائر قوائم الأسعار الجديدة من خلال 4 شركات منتجة للسجائر بالسوق المحلي.

وقامت شركة الشرقية للدخان برفع ،أسعار السجائر بمقدار 3 جنيهات لتصبح 30 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا.

ارتفاع أسعار سجائر وينستون وكامل

وارتفع سعر سجائر وينستون أحمر وأزرق وسيلفر، إلى نحو 50 جنيهًا للمستهلك، كما رفعت الشركة أسعار سجائر وينستون توت، لتصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيها في المحلات، في حين وصلت أسعار سجائر كامل أصفر إلى 57 جنيهًا، و60 جنيهًا لعبوة كامل أكتيفيت في المحلات التجارية.

كما أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المُسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

وقررت شركة المنصور الدولية، زيادة أسعار السجائر الخاصة بها، بقيمة تتراوح من 2 جنيه وحتى 10 جنيهات على أنواع سجائر دافيدوف وتايم ومانشيستر، وطبقت الزيادة من 14 فبراير 2024.

وجاءت الزيادة كالآتي:

سعر سجائر دافيدوف (كلاسيك – جولد – وايت) العلبة بـ 84 جنيهًا، والخرطوشة بـ 836 جنيهًا، والكرتونة (50 خرطوشة) بـ 41.800 ألف جنيه

بينما وصل سعر سجائر دافيدوف (سيملز جولد): العلبة 84 جنيهًا، والخرطوشة بـ 836 جنيهًا، والكرتونة (30 خرطوشة) بـ 25.080 ألف جنيه.

سجائر تايم

فيما سجل سعر سجائر تايم، العلبة بـ 44 جنيها، والخرطوشة بـ 437 جنيها، والكرتونة (50 خرطوشة) بـ 21.850 ألف جنيها

سجائر مانشيستر

في حين أن وصل سعر سجائر مانشيستر: العلبة بـ 39 جنيها، والخرطوشة بـ 387.50 جنيه، والكرتونة (30 خرطوشة) بـ 19.375 ألف جنيه.

شركة أدخنة النخلة

و قررت شركة أدخنة النخلة رفع سعر السجائر الخاصة بها، اعتبارا من 14 فبراير الماضي، على النحو التالي:

سجائر وينستون ( أحمر- أزرق – سيلڤر – كاستر) 50 جنيها، ووينستون توت 52 جنيها.

سجائر كامل( أصفر – أزرق) 57 جنيها، وكامل أكتيفيت 60 جنيها.

سجائر مهربة بالأسواق بـ 38 جنية

وفي هذا الصدد، عقب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، على وجود أنواع جديدة من السجائر تباع في الأسواق، قائلًا: "حاجة غريبة ومن أنهي دولة مهربة".

وأضاف "إمبابي" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء الماضي، أن كل أنواع السجائر دي تهريب يضيع على الدولة مبالغ خيالية، والشركات التي تحاول توفير مستلزمات الإنتاج لا يمكن أن تتخيل الخسارة التي ستكون عليها.

وتابع : "كل ده تهريب ويتم بيعها بـ38 جنيه وإحنا بنذكر أنواع السجائر كي نُوعي المستهلك، وبالنسبة للسجائر دي نفسي اعرف أي بلد اللي اتصنعت فيها واتهربت، في سجائر من السودان هتضرب الأنواع اللي موجودة لأنها متوفرة وتقف على التاجر بـ15 جنيه ويتم تهريبها إما من الإمارات أو ليبيا أو السودان، والدولة خسرت مبالغ ليس لها حصر والشركات الله يكون في عونها التكلفة زادت واضطرت إلى رفع السعر".

وفي السياق نفسه، انتشر في السوق المصري سجائر رياضي مكتوب عليها تابعة لشركة حنان للتبغ، دون وجود أي معلومات عن علبة السجائر تخص الشركة.

كما علق إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات في تصريحات صحفية له على شركة حنان للتبغ ومنتج سجائر رياضي الخاص بها.

أسعار السجائر اليوم السبت

وتعتبر سجائر رياضي منتج ليبي تابع لـ الشركة العامة للتبغ / الشركة الليبية للتبغ، وهي حكومية ليبية تم تأسيسها رسميّا يوم 22 مايو 1972 بعد قيام مجلس قيادة ثورة الفاتح بإصدار القانون رقم 65 الذي قضى بتأسيسها كشركة حكومية تحل محل مصنع التبغ بطرابلس.

وتم بناء مصنع التبغ الاستعمار الإيطالي في ليبيا بالقرب من الباب الجديد وميدان بورقيبة بمركز مدينة طرابلس. وُضع حجر أساسه يوم 25 أكتوبر 1921، وبدأ إنتاجه شهر أكتوبر 1923ميلاديًا، ثم توقف إنتاج سجائر رياضة لعدة سنوات حتى عام 2021 لتظهر من جديد في ليبيا ومصر ولكن تحت اسم شركة حنان للتبغ، بنفس لوجو الشركة العامة للتبغ الليبية.

وفي عام 2021 ظهرت سجائر رياضي من جديد في الأسواق الليبية، ولكن تحت اسم شركة حنان للتبغ، ومنذ 2023 انتشرت السجائر في مصر كبير، وتباع العلبة الواحدة بـ 30 جنيهًا، كما يتاجر فيها الكثير من التجار على الفيسبوك حتى هذه اللحظة، وفي عام 2021، حذرت النقابة العامة للشركة الليبية للتبغ من وجود منتج يحمل اسم شركة حنان للتبغ، وأوضحت أن المنتج مقلد لا يحمل المواصفات الليبية المتعارف عليها وهو من توريد شركة خاصة تحمل اسم شركة حنان للتبغ.

والجدير بالذكر، أن قطاع الدخان في مصر يضم 53 مصنعًا لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة، بما فيها الشركة الشرقية للدخان، والمصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًّا، بمعدل 83 مليار سيجارة سنويًّا، و280 مليون سيجارة يوميًّا.

والمستهلك يدفع بالفعل أكثر من ثمنها الحقيقي نتيجة أطماع بعض التجار، كما أنه على الرغم من تلك الزيادات فهذا لن يترك تأثيرا على معدل الاستهلاك بالسوق المحلي.

وسوف نرصد لكم أسعار السجائر اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي: