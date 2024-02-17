خفضنا الأسعار.. رئيس شركة الشرقية للدخان يكشف مفاجأة عن السجائر.. فيديو

تحدث هاني أمان، رئيس شركة الشرقية للدخان، عن أسعار السجائر، قائلا: "نطمئن المواطن البسيط إحنا نظريا أو عمليا خفضنا الأسعار".

وقال هاني أمان، رئيس شركة الشرقية للدخان، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "إحنا نظريا رفعنا الأسعار، لكن علبة سجائر كيلوباترا سعرها كان 27 جنيها وكانت تباع بأرقام مختلفة تصل إلى 50 جنيها"، موضحا: "صحيح تم رفع السعر الرسمي 30 جنيها إلا أن هذا تقنين للسعر وهو تخفيض عن الـ 50 جنيها".

وأضاف هاني أمان، رئيس شركة الشرقية للدخان،: "السعر الذي تم وضعه هو التكلفة التي نستطيع تمريرها إلى المستهلك، لأن هناك زيادة في تكلفة المواد الخام عالية جدا، وصلت الزيادة في بعض المواد الخام المهمة إلى 400%".

وتابع هاني أمان، رئيس شركة الشرقية للدخان،: "كنا نشتري طن فلتر السجائر بـ 3 آلاف دولار، وحاليا نشتريه بـ 12 ألف دولار".