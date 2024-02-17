مستشار الرئيس للشئون الصحية يحذر من السجائر الإلكترونية.. فيديو

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن خطورة السجائر الإلكترونية.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "العالم استمر لعشرات السنوات حتى توصل أن التدخين بمكوناته ضار بالصحة، وتم رصد مشاكل لا تنتهي بسبب التدخين".

أضاف: "عندما بدأت الناس تقلل من التدخين، بدأت الشركات تنتج أنواعا أخرى من التبغ وتقول أنها لا تحتوي على نفس الأضرار، لكن ثبت بالقطع أن هذه الأنواع أو السبل للتدخين قد تكون في بعض الجوانب أقل ضررا من السجائر العادية لكنها ليست آمنة، وبعد دراسات معمقة كثيرا منظمة الصح العالمية أصدرت بيانا أنها لا تنصح بها وأنها مضرة بالصحة ولها مشاكل على المستوى القريب والبعيد".

أشار: "المشكلة الكبيرة للمدخن لأي نوع من التدخين بها فيها السجائر الإلكترونية لا تظهر الآثار الجانبية إلا بعد فترة زمنية كبيرة"، متابعا: "استهلاكنا من التدخين في مصر مازال عال جدا".