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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسبب الإدمان.. الصحة تحذر من السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

حذرت وزارة الصحة والسكان ، من التدخين و السجائر بكافة اشكالها لما يمثله من خطر على الصحة العامة والتسبب في كثير من الأمراض ولاسيما أمراض الرئة والجهاز التنفسي . 

 

وشددت وزارة الصحة والسكان ، علي  عدم التورط  والابتعاد عن السجائر الإلكترونية لأنها تسبّب الإدمان ولا تخلو من الضرر مثل باقي انواع التدخين الاخري 

 السجائر الإلكترونية 

إدمان السجائر الإلكترونية قد يكون تحديًا للمراهقين، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تعافي المراهق من إدمان السجائر الإلكترونية:

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نصائح لتعافي المراهق من إدمان السجائر الإلكترونية

نصائح تساعد المراهق على إدمان السجائر الإلكترونية 

1. التوعية والمعرفة: توفير المعلومات الصحيحة حول أضرار السجائر الإلكترونية والتبغ بشكل عام قد يكون له تأثير كبير. 

قم بمناقشة المخاطر والتأثيرات السلبية للاستخدام المستمر للسجائر الإلكترونية مع المراهق وأظهر لهم الأبحاث والمعلومات الداعمة.

2. الدعم العائلي: دعم الأسرة يعد عاملاً هامًا في تعافي المراهق من إدمان السجائر الإلكترونية. 

حاول أن تكون متفهمًا وداعمًا للمراهق واستمع إلى مخاوفهم وتحدث معهم بصدق حول التحديات التي يواجهونها.

 

3. البحث عن دعم اجتماعي: قد يكون الانضمام إلى مجموعات دعم للشباب الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين مفيدًا. 

يمكن للمراهق أن يشارك تجاربه ويستفيد من دعم الآخرين الذين يمرون بنفس التحدي.

4. تحديد الأهداف والمكافآت: ساعد المراهق على تحديد أهداف واضحة للتخلص من السجائر الإلكترونية وتحقيقها. 

قدم مكافآت صغيرة وإيجابية لتحفيزهم على الاستمرار في جهودهم.

5. النشاط البدني والتحفيز: قم بتشجيع المراهق على ممارسة النشاط البدني بانتظام.

يمكن للتمارين الرياضية والنشاطات البدنية المساعدة في تقليل الرغبة في التدخين وتحسين المزاج والعافية العامة.

6. التعامل مع الضغوط والتوتر: قد يكون التدخين الإلكتروني وسيلة للتعامل مع الضغوط والتوتر. 

ساعد المراهق على تعلم استراتيجيات التحكم في الضغوط المحتملة وتقديم وسائل بديلة صحية وإيجابية للتعبير عن المشاعر والتخفيف من التوتر.

7. البحث عن مساعدة احترافية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري البحث عن مساعدة احترافية للتعافي من إدمان السجائر الإلكترونية. 

استشر طبيبًا أوأخصائي نفسي متخصص في إدمان السجائر الإلكترونية للحصول على المساعدة المناسبة.

من المهم أن يكون الدعم والصبر متوفرين أثناء عملية تعافي المراهق من إدمان السجائر الإلكترونية.

 قد يستغرق الوقت والجهد للتغلب على الإدمان والعودة إلى حياة خالية من التدخين الإلكتروني، لذا يجب توفير بيئة داعمة ومحفزة للمراهق أثناء هذه العملية.

 

 

 

 

 

 

 

السجائر التدخين الأمراض الرئة الجهاز التنفسي وزارة الصحة

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