كيف تغيرت أسعار السجائر في 4 أشهر..وهذه الأرقام الرسمية لا تشترِ بأكثر منها

يبحث المواطنين المدخنين عن أسعار السجائر الجديدة في مصر عبر مختلف محركات الإنترنت، وذلك بعد قرار رفع الضريبة على السجائر والذي سينتج عنه زيادة جديدة في أسعار السجائر والتبغ.

وفي هذا الصدد، بدأت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" السبت تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر بعد الزيادة التي أعلنتها الخميس والتي تتراوح بين جنيهين وثمانية جنيهات في العبوة، وتعد الزيادة الثانية في أقل من 4 أشهر.

أسعار السجائر الجديدة

كانت شركة فيليب موريس مصر سبقت الشركة الشرقية وأعلنت الأسبوع الماضي رفع أسعار منتجاتها من السجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و11 جنيها، وهي أيضا الزيادة الثانية في أقل من 4 أشهر.

ولا تزال الأسعار غير الرسمية لمنتجات السجائر في مصر أعلى من نظيرتها الرسمية رغم الزيادات التي حدثت مؤخرا، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية مؤخرا.

وشهد السوق المصرية خلال العام الماضي أزمة نقص في بعض أنواع السجائر في عدد من المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها غير الرسمية بشكل مبالغ فيه.

وأقر مجلس النواب في أواخر أكتوبر الماضي تعديلا تشريعيا على قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن زيادة حدود شرائح أسعار السجائر، بما يسمح بزيادة أسعارها خاصة الشعبية منها والتي تنتجها الشركة الشرقية في محاولة لحل أزمة السجائر من خلال جعل الشركة قادرة على احتواء الزيادة في تكلفة الإنتاج الناتجة عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في العامين الماضيين.

وبحسب إفصاح للبورصة اليوم الأحد، قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، اعتماد الأسعار الجديدة للسجائر، وذلك بعد زيادتها بقيم تتراوح بين 25 جنيها، و1400 جنيه للعبوة الواحدة، حسب النوع والحجم.

ارتفاع أسعار السجائر الاجنبي

وتبدأ أسعار السيجار من منتجات الشركة من 125 جنيها للعبوة 5 سيجار من نوع "ميزي توسكاني"، بينما يصل أعلى سعر منها إلى 7 آلاف جنيه للعبوة 25 سيجار من نوع "كورونا ديولوكس"، بحسب قائمة الأسعار الجديدة.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الشهور الماضية، وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك، مشددًا على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر الرسمي.

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المُسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر، في بيان صادر عنها أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢. وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

مستقبل خالٍ من الدخان

وصرح علي نفزات كرمان، المدير العام لـ فيليب موريس مصر والمشرق، أن " الشركة مستمرة في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة".

يذكر أن شركة فيليب موريس سبق أن قررت رفع أسعار منتجاتها اعتبارا من 12 فبراير الجاري بقيم زيادة تتراوح بين 8 و11 جنيها، لتصل أسعار سجائر ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها.

جاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:

• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها بزيادة نحو 11 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة إل آند إم "L&M" بأنواعها 59 جنيها للعبوة بزيادة 9 جنيهات.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

وسوف نرصد لكم قائمة أسعار السيجار الجديدة من منتجات الشركة الشرقية، بحسب إفصاح البورصة اليوم، والتي جاءت كالتالي: