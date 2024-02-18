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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

ارتفاع اسعار السجائر
ارتفاع اسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر الشعبية والأجنبية في مصر ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية بمعدلات تتراوح بين 3 و10 جنيهات في العلبة حسب النوع.

السجائر 

أسعار السجائر

واعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في اجتماعه الاخير، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان.

وأعلنت الشركة تطبيق الأسعار الجديدة للسجائر بدءًا من أول الاسبوع الجاري، بقيمة 3 جنيهات لسجائر كليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك 30 جنيها العبوة الـ20 سيجارة.

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أسباب زيادة أسعار السجائر

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في تصريحات إعلامية إن الشركة رفعت أسعار السجائر الخاصة بها بنسبة طفيفة جدا مقارنة بالشركات الأخري، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الخام للسجائر، موضحا أنه لا يمكن أن يقل الإقبال على السجائر بسبب زيادة نسبة قليلة في أسعارها.

أسعار السجائر الجديدة

بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر  30 جنيهًا بدلا من 27 جنيهًا.

سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) 30 جنيهًا بدلا من 27 جنيهًا.

سعر سجائر بوسطن  30 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا.

 سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول  30 جنيهًا بدلا من 27 جنيهًا.

 سعر سجائر مونديال سويتش  30 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا.

السجائر 

ارتفاع أسعار السجائر الاجنبي

يذكر أن شركة فيليب موريس سبق أن قررت رفع أسعار منتجاتها اعتبارا من 12 فبراير الجاري بقيم زيادة تتراوح بين 8 و11 جنيها، لتصل أسعار سجائر ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها.

جاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:

• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها بزيادة نحو 11 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة إل آند إم "L&M" بأنواعها 59 جنيها للعبوة بزيادة 9 جنيهات.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

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