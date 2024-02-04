عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل أكثر خطورا من السجائر؟.. أضرار تصيب الجسم عند تدخين الشيشة

الشيشة
الشيشة

تناول الشيشة (النرجيلة) يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الجسم ويسبب مجموعة من المشكلات الصحية. إليك بعض التأثيرات السلبية المحتملة لتناول الشيشة، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

تكيس المبايض الأعراض والأسباب والعلاج

نهضة وغموض وعظمة.. الكشف عن أسرار المومياوات المصرية الـ5 الموجودة بفرنسا| جوانب أكثر إثارة بالحياة الفرعونية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيشة؟ 

التعرض للتبغ: تُستخدم الشيشة لتناول التبغ، وهو نفس المادة المستخدمة في صنع السجائر، تحتوي التبغ على العديد من المركبات الضارة مثل النيكوتين والتركيبات الكيميائية الأخرى التي يتم استنشاقها أثناء تدخين الشيشة.

تأثير التدخين السلبي: يعتبر تدخين الشيشة عملية تدخين وتنشيط للتبغ، وهذا يعني أن المركبات الضارة تدخل الجسم عن طريق الرئتين. يمكن أن يؤدي تعرض الرئتين للتلوث والتهيج المستمر إلى مشاكل صحية مثل التهاب الشعب الهوائية، والتهاب الرئة، ومشاكل التنفس الأخرى.

ارتفاع مستويات الكربون المونوكسيد: يتم توليد مستويات عالية من غاز أول أكسيد الكربون أثناء حرق الفحم أو الفحم النباتي في الشيشة.

 يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى ضيق التنفس والصداع والدوار والغثيان وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى تسمم الكربون المونوكسيد.

تأثير الفحم المستخدم: قد يحتوي الفحم المستخدم في الشيشة على مواد كيميائية وشوائب غير صحية مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ. قد يتم استنشاق هذه المواد أثناء تدخين الشيشة، والتي يمكن أن تكون ضارة للصحة.

بشكل عام، يعتبر تناول الشيشة ضارًا للصحة وقد يكون له تأثيرات خطيرة على الجسم، على الرغم من أنه يمكن أن يكون للأفراد تحمل مختلف لهذه التأثيرات.

 ومن الناحية العامة، يعتبر السجائر أكثر خطورة من الشيشة نظرًا لأن تدخين السجائر يسبب تعرضًا أكبر للتبغ والمواد الكيميائية الضارة المرتبطة به، بينما يتم تناول الشيشة عادة لفترات زمنية أطول وأقل تكرارًا.

التأثيرات السلبية المشكلات الصحية تدخين الشيشة تكيس المبايض لمومياوات المصرية كيس المبايض لتدخين السلبى ماذا يحدث للجسم ومشاكل التنفس ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

بيان عاجل من الحوثيين بشأن الضربات الأمريكية على اليمن

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن اليوم.. الوراك بـ 100 والأجنحة بـ 60 جنيه

تلف المنقولات.. مفاجأة سعيدة للرجال المطلقين

احترس درجة الحرارة تحت الصفر.. وأمطار خفيفة في هذه المحافظات

تخلصت من عم زوجها بحجر.. السجن 15 سنة لربة منزل

سعر الذهب اليوم 4-2-2024

وزير الدفاع الأمريكي: غارات على 13 موقعا حوثيا لتعطيل قدراتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة| كيف ذلك؟

كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

«نيوتن غزة».. طفل فلسطيني ينجح باختراع يُضيء الخيام|ماذا فعل؟

علماء يثيرون الجدل باكتشاف كائنات غامضة في أعماق المحيط الهادي.. ما القصة؟

فيديو

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ