تكيس المبايض الأعراض والأسباب والعلاج

تكيس المبايض (Polycystic Ovary Syndrome - PCOS) هو اضطراب هرموني يؤثر على نساء في سن الإنجاب، يتميز بتكوين كيسات صغيرة في المبيضين، ويمكن أن يؤثر على الدورة الشهرية والهرمونات والتوافق الجسدي والعقم. إليك بعض الأعراض والأسباب وخيارات العلاج المشتركة لتكيس المبايض، وفقا لما نشره موقع إكسربس.

أعراض تكيس المبايض

عدم انتظام الدورة الشهرية أو الانقطاعات الطويلة بين الدورات.

زيادة في نمو الشعر في مناطق غير معتادة مثل الوجه والصدر والظهر.

زيادة في الوزن أو صعوبة في فقدان الوزن.

حب الشباب وتصبغ الجلد.

مشاكل في الخصوبة أو صعوبة في الحمل.



أسباب تكيس المبايض



لم تُحدد بالضبط أسباب تكيس المبايض، ولكن هناك عوامل تلعب دورًا محتملاً في تطورها:

الوراثة: قد تكون هناك عوامل وراثية تجعل النساء أكثر عرضة لتطوير تكيس المبايض.

الهرمونات: اضطراب في مستويات الهرمونات الأنثوية مثل الاستروجين والبروجستيرون والهرمون المنبه للمبايض (LH).

المقاومة للأنسولين: تعد مشكلة في استجابة الجسم للأنسولين ومستويات السكر في الدم.



خيارات العلاج



لا يوجد علاج شامل لتكيس المبايض، ولكن يمكن إدارة الأعراض وتحسين الصحة العامة من خلال الخيارات التالية:

التغييرات في نمط الحياة: تشمل إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.

العلاج الدوائي: يمكن أن يتضمن استخدام حبوب منع الحمل المركبة (التي تحتوي على هرمونات مثبطة للتستوستيرون) أو أدوية أخرى لتنظيم الدورة الشهرية وتحسين التوازن الهرموني.

مكملات طبيعية: يمكن أن تساعد بعض المكملات الغذائية مثل حبة العشبة الشياطينية (المتنهية) وحبة القرفة في تحسين توازن الهرمونات وتخفيف الأعراض.

العلاج الجراحي: يتم استخدامه في حالات نادرة.