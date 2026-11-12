محمد شردي: جماعة الإخوان تسيء لصورة الإسلام في العالم.. وتصحيح المفاهيم الدينية ضرورة

أكد الإعلامي محمد شردي أهمية متابعة جهود تصحيح المفاهيم الدينية وتعزيز منظومة القيم والأخلاق، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى ضرورة تبسيط المفاهيم الدينية والوصول بها إلى المواطنين بصورة تعزز المبادئ الأخلاقية للدين.

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، لمتابعة جهود الوزارة في تصحيح المفاهيم وتعزيز منظومة القيم والأخلاق ومواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ما جرى تناوله خلال منتدى مصر 2026، وما أثير بشأن أهمية التعليم واللغة العربية، إلى جانب دور الدين في بناء المجتمع وترسيخ القيم.

وتابع: «أنا هنا مش بقول إن إحنا هناخد الدين بالطريقة بتاعة زمان، وإن أنت تبقى صلب ورجعي ولا خالص، نحن نحتاج إلى تبسيط هذه المفاهيم، نحن نحتاج إن إحنا نصل بالمبادئ والقيم اللي موجودة في الدين».

وشدد شردي على أن المجتمع يحتاج إلى استعادة المعنى الحقيقي للدين باعتباره منظومة للمعاملات والقيم والأخلاق، قائلًا: «يا جماعة إحنا مشكلتنا في هذا البلد إن إحنا بننسى أحيانًا إن الدين معاملة، إن الدين قيم، الدين أخلاق».

وأوضح أن ترسيخ هذه المفاهيم يمثل أحد أهم السبل لمواجهة الفكر المتطرف، خاصة الأفكار التي تقوم على العزلة ورفض الآخر والابتعاد عن تقبل الاختلاف.

وأشار إلى أن بعض الممارسات التي تصدر عن جماعات تتحدث باسم الإسلام، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، تساهم في تكوين انطباعات سلبية عن الدين الإسلامي لدى المجتمعات الأخرى، بسبب ما ترتكبه من أعمال متطرفة وإرهابية في مناطق مختلفة من العالم.

وقال شردي إن هناك من يقدم نفسه باعتباره ممثلًا للمسلمين، بينما تساهم ممارساته في تشويه صورة الإسلام، مضيفًا أن مواجهة هذه الأفكار تتطلب العمل على تجفيف منابع التطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإبراز القيم الحقيقية للدين الإسلامي.

وأكد أن مواجهة الفكر المتطرف لا تقتصر على التعامل مع مظاهره، وإنما تتطلب معالجة الأفكار والمفاهيم التي تغذيه، وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر.