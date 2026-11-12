محافظة الوادي الجديد: حملات نظافة ليلية مكثفة بشوارع وأحياء مدينة الخارجة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، استمرار حملات النظافة الليلية بشوارع وأحياء مدينة الخارجة، في إطار توجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف أعمال النظافة والمتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، برئاسة جهاد المتولي، نفذت حملات ميدانية مكثفة استهدفت أعمال الكنس ورفع القمامة والأتربة، فضلًا عن رفع المخلفات الزراعية والمواد الصلبة من عدد من النقاط والمناطق المتفرقة بشوارع وأحياء المدينة، للحفاظ على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري.

وأضافت أن الأعمال جرت تحت إشراف ومتابعة ميدانية من إبراهيم عبيدالله، سكرتير عام المركز، لضمان انتظام سير العمل واستمرار جهود النظافة خلال الفترة المسائية.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار الحملات بمختلف شوارع وأحياء المدينة، مع متابعة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة الاستجابة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.