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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يؤكد حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم

محافظ دمياط
محافظ دمياط
أ ش أ

 أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة كل مطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده المحافظ بمقر الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، وبحث سبل التعامل معها والعمل على حلها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة ، وذلك بحضور الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والنائب علي كيوان، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بدمياط، والنائب فوزي الجوجري، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة وطن، والنائب السيد الغيطاني، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمركز كفر سعد، والنائبة الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب، والنائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود مشعل، عضو مجلس النواب، والأستاذ علي البيومي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والمديريات والجهات المعنية.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ عددًا من المطالب والملفات التي تمس احتياجات أهالي المدينة، جاء من بينها دعم مستشفى عزبة البرج المركزي بجهاز للأشعة المقطعية، وتوفير تخصصات طبية جديدة، إلى جانب المطالبة بإنشاء قسم شرطة وتوفير نقطة إسعاف لخدمة المدينة والمناطق المجاورة ، كما تناول اللقاء مطالب المواطنين بشأن فتح خط سرفيس، وتحسين الخدمات المقدمة بالمخابز، والتعامل مع ظاهرة الباعة الجائلين بالسوق، فضلًا عن التصدي لظاهرة سير الموتوسيكلات غير المرخصة.

وعلى هامش اللقاء، أجرى محافظ دمياط جولة ميدانية لتفقد الطريق المؤدي إلى المقابر بمدينة عزبة البرج، للوقوف على شكوى الأهالي بشأن تهالك خط الضغط العالي، حيث عاين المحافظ الموقع للوقوف على طبيعة المشكلة، وبحث سبل التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

محافظ دمياط التواصل مع المواطنين

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