محافظ أسوان تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بقرى مركز إدفو لتقديم خدمات التصالح في مخالفات البناء

تابع محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، اليوم الخميس ، نتائج تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل داخل قرى مركز إدفو ، التي تستمر أعمالها حتى 26 نوفمبر الجاري، لتقديم خدمات التصالح في مخالفات البناء ، وتقنين أراضي الدولة ، وإنهاء عدد من المعاملات الأخرى بالمجان بما يسهم في تخفيف مشقة إنتقال المواطنين .

وأوضح المحافظ ، فى بيان اليوم ،أنه جارى إستكمال تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل داخل القرى والنجوع ، حيث يتم تقديم خدماتها بقرى البصيلية قبلي والبصيلية الوسطى ، والحجز بحري والشراونة ، التابعة لمركز إدفو .

ومن جانية، أوضحت المشرف على المراكز التكنولوجية بأسوان نجاح إبراهيم ،أنه سيتم إستكمال تشغيل السيارة بباقي القرى والنجوع وفقاً لجدول زمني محدد، حيث سيتم تقديم الخدمات لأهالي مناجم الفوسفات يوم الأحد 15 نوفمبر، ولأهالي قرى الحجز قبلي يوم الأثنين 16 نوفمبر، والرديسية غرب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، والرمادي بحري يوم الأربعاء 18 نوفمبر، والرمادي قبلي أيام الخميس والأحد والإثنين 19 و 22 و 23 نوفمبر ، والطوناب يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، والكلح شرق يوم الأربعاء 25 نوفمبر ، والكلح غرب يوم الخميس 26 نوفمبر .

وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين بالقرى والنجوع ، وتوفير الوقت والجهد، وتيسير إنهاء المعاملات دون مشقة الإنتقال إلى مقار الوحدات المحلية.