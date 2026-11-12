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طارق فهمي: نحتاج إلى حدث مفصلي لنقل الاتصالات الأمريكية الإيرانية لمرحلة جديدة من المفاوضات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: لا توجد مفاوضات حقيقية بين واشنطن وطهران.. وما يجري حاليًا مجرد تبادل رسائل عبر وسطاء

واشنطن وطهران
واشنطن وطهران
محمد البدوي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن وصفها في الوقت الراهن بأنها مفاوضات بالمعنى السياسي والدبلوماسي الكامل، موضحًا أن ما يحدث يقتصر على تبادل الرسائل والأفكار من خلال وسطاء إقليميين.

وأوضح فهمي، خلال حوار عبر القناة الأولى المصرية، أن الوساطة الباكستانية والقطرية تلعب دورًا في نقل الرسائل بين الطرفين، إلا أن هذه التحركات لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التفاوض المباشر القائم على طرح رؤى متبادلة والوصول إلى تفاهمات واتفاقات واضحة.

إعادة طرح ومناقشة بعض الأفكار

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التحركات الباكستانية دخلت في تفاصيل عديدة تتعلق بالملفات المطروحة، بينما تستمر التحركات القطرية في إطار إعادة طرح ومناقشة بعض الأفكار المرتبطة بالملفات التي شهدت تقدمًا أو جرى بحثها خلال الاتصالات السابقة.

 الأرصدة والأموال الإيرانية المجمدة

وأضاف أن هناك عددًا من القضايا المعقدة التي لا تزال محل نقاش، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني، والبرنامج الصاروخي، فضلًا عن الأرصدة والأموال الإيرانية المجمدة في قطر ودول أخرى.

وشدد فهمي على أن المشهد الحالي لا يعكس وجود رؤية تفاوضية متكاملة أو مذكرة تفاهم واضحة بين الطرفين، وإنما تحركات واتصالات جزئية تدور حول ملفات محددة، وهو ما يجعل الانتقال إلى مفاوضات حقيقية مرهونًا بحدوث تطور مهم يغير طبيعة المشهد الحالي.

واشنطن وطهران الولايات المتحدة الولايات المتحدة وإيران إيران

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