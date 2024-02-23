عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

صدى البلد

حضر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، التدريب الأخير للفريق على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، قبل مواجهة أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، حيث يحل الزمالك ضيفا على الفريق الليبي، يوم الأحد المقبل على ستاد 19 مايو 1956 الموجود في مدينة عنابة الجزائرية.

txt

صراع سعودي قطري على المصري.. محمد صلاح يقترب من هذا النادي الموسم الجديد

txt

هل أصيب من جديد|تقارير صحفية: صلاح يُبلغ ليفربول بالرحيل.. وهذه وجهته المقبلة

9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك

أعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق  لمواجهة أبو سليم الليبي، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

جوميز
لاعبو الزمالك

وظهر 9 لاعبين جدد فى قائمة الزمالك فى أول مباراة للبرتغالى جوميز فى أفريقيا، مقارنة بالقائمة الماضية لمباراة الإسماعيلى بالدوري، التي انتهت بالتعادل السلبي.

txt

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

txt

صدمة أهلاوية.. غياب إجباري لثلاثي المارد الأحمر أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

قائمة لاعبين ضمهم جوميز لمباراة أبو سليم   

1- عبد الرحمن نفاد (حارس مرمى)
2- ياسر حمد
3- أحمد فتوح
4- أحمد حمدى
5- محمد عاطف
6- مهاب ياسر 
7- مصطفي شلبي
8- سامسون أكينيولا
9- ناصر منسي.

احمد حمدي
مصطفى شلبي

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: 
حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، عبد الرحمن نفاد.
خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، أحمد فتوح.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد شحاتة، ترافيس موتيابا، سيد عبد الله "نيمار"، أحمد حمدي، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف إبراهيم "أوباما"، سامسون أكينيولا، ناصر منسي.

txt

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

txt

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

غيابات الزمالك الإفريقية

قرر جوزيه جوميز، استبعاد محمود علاء من مواجهة أبو سليم الليبي لأسباب فنية، فيما يغيب مصطفى الزناري عن المباراة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

محمود علاء

ويغيب زياد كمال المنضم حديثا من إنبي بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وإبراهيما نداي بمزق في العضلة الضامة، إلى جانب الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

عبدالله السعيد

كما يغيب كل من عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لمشاركتهم مع أنديتهم السابقة في المسابقات الإفريقية، إذ شارك السعيد وسيف جعفر مع بيراميدز في دوري الأبطال، ولعب ناصر ماهر مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

txt

أحدهم قنبلة أفريقية.. الأهلي يستهدف 4 صفقات مدوية بأوامر كولر

txt

كولر حسم الأمر|ما هو تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني؟.. وهذا اللاعب مفاجأة

موقف الزمالك من الصعود لدور الـ16

يحتل الزمالك صدارة المجموعة الثانية بالكونفدرالية برصيد 10 نقاط، ويلاحقه أبو سليم في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما يحل ساجرادا الأنجولي ثالثا برصيد 4 نقاط، وسوار الغيني في ذيل المجموعة بدون رصيد.

فريق الزمالك

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة، حيث ضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.

جوميز يعاقب الكبار 9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك أبو سليم الليبي نجم الدفاع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مدينة عنابة الجزائرية البرتغالى جوزيه جوميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

إعلامي: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

ترشيحاتنا

غطاء سحابي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتحذر المواطنين

انخفاض الذهب في هذا التوقيت.. الشعبة تعلن الموعد المناسب لشراء الشبكة

5 شروط لـ تثبيت العمالة المؤقتة وفقا للقانون.. تفاصيل

الطقس اليوم| أمطار غرب البلاد والصعيد والأجواء دافئة في القاهرة

شيري تيجو 7 موديل 2024 "هاي لاين" .. للبيع بحالة الزيرو

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة وغريبة| شاهد

مكشوف وغريب .. ملابس درة بالبلكونة أمام برج خليفة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ