جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

حضر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، التدريب الأخير للفريق على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، قبل مواجهة أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، حيث يحل الزمالك ضيفا على الفريق الليبي، يوم الأحد المقبل على ستاد 19 مايو 1956 الموجود في مدينة عنابة الجزائرية.

9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك

أعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة أبو سليم الليبي، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

جوميز

لاعبو الزمالك

وظهر 9 لاعبين جدد فى قائمة الزمالك فى أول مباراة للبرتغالى جوميز فى أفريقيا، مقارنة بالقائمة الماضية لمباراة الإسماعيلى بالدوري، التي انتهت بالتعادل السلبي.

قائمة لاعبين ضمهم جوميز لمباراة أبو سليم

1- عبد الرحمن نفاد (حارس مرمى)

2- ياسر حمد

3- أحمد فتوح

4- أحمد حمدى

5- محمد عاطف

6- مهاب ياسر

7- مصطفي شلبي

8- سامسون أكينيولا

9- ناصر منسي.

احمد حمدي

مصطفى شلبي

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد شحاتة، ترافيس موتيابا، سيد عبد الله "نيمار"، أحمد حمدي، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف إبراهيم "أوباما"، سامسون أكينيولا، ناصر منسي.

غيابات الزمالك الإفريقية

قرر جوزيه جوميز، استبعاد محمود علاء من مواجهة أبو سليم الليبي لأسباب فنية، فيما يغيب مصطفى الزناري عن المباراة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

محمود علاء

ويغيب زياد كمال المنضم حديثا من إنبي بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وإبراهيما نداي بمزق في العضلة الضامة، إلى جانب الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

عبدالله السعيد

كما يغيب كل من عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لمشاركتهم مع أنديتهم السابقة في المسابقات الإفريقية، إذ شارك السعيد وسيف جعفر مع بيراميدز في دوري الأبطال، ولعب ناصر ماهر مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

موقف الزمالك من الصعود لدور الـ16

يحتل الزمالك صدارة المجموعة الثانية بالكونفدرالية برصيد 10 نقاط، ويلاحقه أبو سليم في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما يحل ساجرادا الأنجولي ثالثا برصيد 4 نقاط، وسوار الغيني في ذيل المجموعة بدون رصيد.

فريق الزمالك

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة، حيث ضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.