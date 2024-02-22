صراع سعودي قطري على المصري.. محمد صلاح يقترب من هذا النادي الموسم الجديد

لا تزال جماهير ليفربول تعيش حالة من القلق، وتعد الأيام المتبقية على رحيل نجم الفريق محمد صلاح عن معقل الريدز، بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة، كذلك وجود أكثر من عرض مغر للاعب للرحيل عن الانفيلد، أحدهما اتحاد جدة السعودي، والثاني من باريس سان جيرمان بقيادة القطري ناصر الخليفي.

امبابي كلمة السر في انتقال صلاح إلى سان جيرمان

بدأت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي في البحث عن بديل كيليان مبابي، الذي أصبح رحيله وشيكا عن النادي الباريسي بنهاية هذا الموسم، إذ تفكر الإدارة برئاسة القطري ناصر الخليفي في أكثر من خيار لتعويض رحيله نجم «بي إس جي» الأول، بعد اقترابه من الانضمام لريال مدريد الإسباني.

مبابي

ووضعت إدارة باريس سان جيرمان 3 بدلاء ضمن خطتها المعلنة، لتعويض رحيل مبابي عن الفريق نهاية الموسم الجاري، وهم زاير إيمري لاعب الوسط الشاب بصفوف الفريق الفرنسي، وزميله عثمان ديمبلي، إضافة لفيتكور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي بحسب صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، إلا أن المخطط الذي يقوده ناصر الخليفي يكمن في المفاوضات الجادة مع محمد صلاح.

شخصية صلاح ترجح كفته لقيادة الفريق الفرنسي

ذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، إن الأسماء الثلاثة المذكورة ليست على قدر المستوى، مقارنةً بنجومية مبابي، موضحة أن «إيمري» لم يعد اللاعب الذي يتطلع للواجهة بعد، وهو ما يمثل عقبة لأن عليه أولا إثبات نفسه بقوة أكبر، كما أن «ديمبلي» لا يطمح لأي أدوار قيادية داخل بي إس جي، إضافة الى أنه ليس لديه الهالة العالمية التي يتمتع بها مبابي، بينما أوسيمين لا يملك الشخصية التي تجعله على رأس المشروع بمفرده.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحل الأمثل هو محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الذي ينهي أزمة رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، موضحة أن اللاعب المصري يملأ كل الفراغات التي تبحث عنها إدارة «بي إس جي»، كونه أشهر لاعب عربي ولديه تقدير عالمي كبير، كما أنه يتفوق نظريا على أغلب اللاعبين حاليا، وسيكون نجما مطلقا داخل النادي الفرنسي.

هل تعرقل عقبة اتحاد جدة انتقال صلاح إلى باريس؟

أفادت الصحيفة الفرنسية، بأن عقبة انضمام محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان تكمن في وجود إغراءات كبيرة من أندية سعودية تسعى للحصول على خدمات اللاعب المصري، على رأسها اتحاد جدة والهلال.

وتقدم اتحاد جدة عرض خرافي لمحمد صلاح، يتمثل في 235 مليون يورو، وراتب سنوي 86 مليون يورو، بعقد يمتد 3 سنوات، إضافة إلى مميزات أخرى، في حين يجهز الهلال السعودي لعرض أكبر لينهي به صفقة صلاح.

اتحاد جدة يقاتل لتجهيز القوة الضاربة

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول معاودة إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، الدخول في مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي، من أجل حسم صفقة انتقال محمد صلاح هداف فريق ليفربول إلى صفوف الفريق السعودي الكبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هداف الريدز

هيونج مين سون

وأكد موقع «فوتبول ترانسفيرز»، أن الاتحاد يٌحول اهتمامه الآن نحو كل من الثنائي محمد صلاح وهيونج مين سون نجم فريق توتنهام الإنجليزي، بهدف تعزيز الهجوم، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من خطة لاستبدال المٌهاجم البرازيلي المسن رومارينيو، الذي من المقرر أن ينتهي عقده في الصيف، إضافة إلى وجود مٌؤشرات قوية على رحيل كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية المٌقبلة، حيث لم يحقق المرجو منه، وفشل في إقناع جماهير الاتحاد.