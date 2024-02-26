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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انخفاض بنسبة 5%| التموين توضح موعد تراجع أسعار السلع.. وانتهاء أزمة السكر

صدى البلد

تحتل أسعار السلع اهتمام المواطنين بشكل يومي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبات الشغل الشاغل للمواطنين متابعة بيانات وزارة التموين بشأن السلع، واقتراب الإفراج عن السلع المحجوزة في الموانيء، وهي الأزمة التي ترتبط بسعر الدولار، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيض سعره لخروج السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، تساهم في رفع الحمل عن كاهل المواطن البسيط قبل شهر الخير.

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توقعات بانخفاض الأسعار قبل رمضان

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن توقعاته لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

سلع أساسية

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "هبوط الأسعار يحتاج بعض الوقت، لأن دورة السلع تأخذ وقتا، حتى في حال انتهاء المضاربات على الدولار وتراجع سعره بالسوق الموازية".

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تراجع نسبي في أسعار السلع

وأضاف: شهدنا خلال الـ48 ساعة الأخيرة تراجع نسبي في أسعار بعض السلع، مثل الدواجن وبيض المائدة ومنتجات الألبان.

بيض ومنتجات البان

ولفت إلى أنه تلاحظ انخفاض في أسعار السلع الغذائية بنسبة قد لا تتخطى الـ5%، مشددا على توقعاته بانخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة.

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توقيت انخفاض أسعار السكر

كشف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن توقعاته بأسعار السلع الغذائية، خاصة السكر، خلال شهر رمضان، مع نية الحكومة الإفراج عن البضائع المتراكمة في المواني.

سكر

وأوضح "عز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: مع بدء تدفقات السلع المفرج عنها من الموانيء خلال الأسبوع الجاري وحدوث استقرار في السياسة النقدية نتوقع استقرار وانخفاض الأسعار.

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موعد انتهاء أزمة السكر في مصر

أكد الدكتور علاء عز، أن أزمة السكر لوجيستية، نتيجة التكالب علي التخزين والشراء، وتم ضخ 50 ألف طن سكر الأيام الماضية، وبالتالي نتجاوز ضعف الاستهلاك اليومي، ونتوقع خلال الأسبوع المقبل استقرار الأسعار وانتهاء أزمة النقص في السلعة.

انخفاض أسعار الزيوت 

وأضاف عز: أسعار السلع الغذائية وخاصة الزيوت بكل تأكيد ستنخفض قبل شهر رمضان الكريم، لأن السلع مخزنة داخل الموانئ، لم يتم الإفراج عنها، وسيتم دخولها في السوق بسعر دولاري مخفض، وهذا ما سيعمل علي زيادة المعروض بأسعار أقل.

انخفاض بنسبة 5 موعد تراجع أسعار السلع انتهاء أزمة السكر اسعار السلع الغذائية ضخ 50 ألف طن سكر الإفراج عن البضائع المتراكمة السوق الموازية

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