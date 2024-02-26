أنهى اتفاقه مع فريق سعودي.. تفاصيل أيام نجم الأهلي الأخيرة بالقلعة الحمراء

أنهى محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، اتفاقه مع ناد سعودي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسود اتجاه قوي داخل النادي الأهلي للموافقة على رحيل محمود كهربا، نهاية الموسم الحالي.

مفاوضات سعودية مع كهربا

تلقي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، اتصالا من أحد مسؤولي الأندية السعودية، لاستطلاع رأيه في اللعب للفريق بداية من الموسم المقبل، وهو الأمر الذي رحب به اللاعب بشرط أن يتم التواصل مع النادي الأهلي، كونه يرتبط بتعاقد ممتد مع الفريق.

كهربا

ويرغب كهربا في الانتقال إلي الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة في ظل المقابل المادي الضخم الذي سيحصل عليه، والذي سيسهم في سداد غرامة الزمالك، إضافة إلى اضطراب العلاقة مع مدربه مارسيل كولر في الآونة الأخيرة.

فرح سبب توتر العلاقة بين كولر وكهربا

سادت حالة من التوتر بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولاعب الفريق محمود كهربا، بسبب اصرار اللاعب على حضور زفاف شقيقته، ورفضه السفر إلى غانا مع الفريق لمواجهة ميدياما.

كهربا في حفل زفاف شقيقته

من ناحية أخرى، كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سبب استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من رحلة غانا، وانه جاء لأسباب فنية تماما، وليس له علاقة بأي أمور أخرى، قائلًا خلال تصريحات تلفزيونية: الأهلي لا يعرف الاستثناءات أو إعفاء لاعب من المباريات لأسباب شخصية، ومارسيل كولر المدير الفني اختار المجموعة التي استقر عليها من وجهة نظره الفنية واستبعد بقية اللاعبين.

هل يعجل الظهور المميز لـ وسام أبو علي برحيل كهربا؟

أكد خالد بيبو، أن الفلسطيني وسام أبو علي لاعب مميز ويؤدي بقوة في التدريبات، ويمثل إضافة كبيرة للفريق، وطول الوقت يرغب في المشاركة وليس بعيدا عن اللاعبين، وقد اندمج سريعا ولديه إمكانيات كبيرة، وقد تعرض للإصابة بعد الوصول إلى فورمة مميزة ولكنه قادر على الاستمرار في التألق.

وسام أبو علي

وجاء تألق ابو علي ليصعب من حصول كهربا على فرصة اللعب أساسيا، خاصة أنه لم يستغل فرصة معاناة هجوم الأهلي بالظهور بمظهر لائق يمكنه من حجز مكانا اساسيا بالقائمة، إضافة الىىاعتماد كولر على موديست أساسيا.

حسين الشحات

ولن تكون مهمة كهربا سهلة في الفترة المقبلة للمشاركة في مركز الجناح أيضا، في ظل وجود وفرة من اللاعبين في الجانب الأيسر، وعلى رأسها الثنائي رضا سليم وحسين الشحات، بجانب كريستو وأحمد عبد القادر المنتظران لنصف فرصة لإثبات الذات.

تناقض تصريحات بيبو تثير الشك

تأتي تصريحات خالد بيبو متناقضة مع الواقع بشكل كبير، فقد غاب كهربا لأول مرة عن قائمة الفريق الأحمر أمام ميدياما، بعدما قام بتوجيه دعوات حفل زفاف شقيقته لأصدقائه ومنهم العاملين بالوسط الرياضي وهو ما أدى إلى انتشار الخبر مبكرا.

بيبو

كما تواجد كهربا في حفل زفاف شقيقته، مع انتشار فيديوهات وصور حضوره في نفس موعد سفر الفريق لغانا، وقد تكون تصريحات بيبو خشية أن ينفرط عقد الفريق ويتكرر الموقف مع لاعبين آخرين في ظروف أخرى مشابهة.

كهربا مع الأهلي

وتضع تصريحات بيبو، علاقة كولر وكهربا تحت الأنظار في الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب معروف عنه الغضب الشديد عند خروجه من الحسابات الفنية، واعتراضه بشدة على هذا الأمر في مواقف سابقة.