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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

السوبر المصري للكرة
السوبر المصري للكرة الطائرة

«اللي في القلب في القلب».. هكذا علّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نبأ إيقاف نادي الزمالك لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة، بعد تهنئة لاعبات الأهلي بالفوز بلقب بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، رغم عودة المياه إلى مجاريها بين الغريمين التقليديين بزيارة إدارة الأهلي للقلعة البيضاء.

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إيقاف لاعبة الأهلي السابقة والزمالك حاليًا

كشف مصدر من نادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، عن إيقاف لاعبة الفارس الأبيض للكرة الطائرة تحت 15 عامًا، فاطمة محمد، وتحويلها للتحقيق بعد ما قامت بتهنئة النادي الأهلي.

وأكد المصدر، أن قرار إدارة القلعة البيضاء، إيقاف النجمة فاطمة محمد لاعبة الـ«سيدات»، الرادع جاء بعد ما قامت اللاعبة بتهئنة النادي الأهلي بالفوز بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة الطائرة، مساء أمس الإثنين، على حساب الزمالك.

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تهنئة لزميلاتها السابقات

نشرت اللاعبة فاطمة محمد عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لنجمات سيدات النادي الأهلي، مرفقة بقلب أحمر ونسر المارد الأحمر وميدالية ذهبية.

وقدّمت اللاعبة التي سبق لها اللعب بقميص الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي من قبل حتى عام 2023، التهنئة لزميلاتها السابقات، اللاتي تُوجن بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة الطائرة أمس الإثنين، على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك، بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة ماراثونية من كلا الفريقين.

حسين لبيب 

وشدّد مجلس الإدارة على جميع اللاعبات بفريق الطائرة، ضرورة استخدام حساباتهن الشخصية بصورة جيدة، وعدم الاحتفال بالمنافس، ومن يُخالف التعليمات سيتم إيقافه على الفور.

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«الخطيب» يهنئ سيدات طائرة الأهلي

وحرص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب على تهنئة لاعبات فريق الكرة الطائرة سيدات داخل القلعة الحمراء، والجهاز الفني والإداري، بعد تحقيق لقب السوبر المصري على حساب نادي الزمالك.

الخطيب

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالأداء المتميز للاعبات الفريق، والروح العالية والإصرار على ‏الفوز ‏وإحراز كأس السوبر، لإسعاد جماهير النادي الأهلي، وأن هذا الفوز يحمل كل العناصر ‏مسئولية ‏كبيرة فيما هو قادم، والاستمرار في مضاعفة الجهد لحصد البطولات المحلية والقارية.

الأهلي والزمالك

وشدّد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على ثقته الكبيرة في المنظومة، مع تحفيز اللاعبات على الاستعداد الجيد ‏للبطولة ‏الأفريقية القادمة، مشيدًا بجماهير القلعة الحمراء التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات ‏والانتصارات، ‏وتقف دائمًا خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات.

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